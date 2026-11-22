Как следует из документов, первую попытку добиться замены оставшегося срока принудительными работами Цуркан сделала в мае 2026 г. – тогда суд прекратил производство по ее ходатайству. Второе ходатайство суд удовлетворил 18 ноября, но решение еще не вступило в законную силу и подлежит обжалованию.