Цуркан добилась смягчения наказания по делу о шпионаже
Как следует из документов, первую попытку добиться замены оставшегося срока принудительными работами Цуркан сделала в мае 2026 г. – тогда суд прекратил производство по ее ходатайству. Второе ходатайство суд удовлетворил 18 ноября, но решение еще не вступило в законную силу и подлежит обжалованию.
По данным следствия, в 2004 г. Цуркан завербовала разведка Молдавии. Топ-менеджер впоследствии передала ей проект документа, описывающий «отдельные аспекты действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». Цуркан арестовали в июне 2018 г. после почти трех лет оперативной разработки.
В январе 2020 г. Цуркан отпустили из СИЗО с запретом пользоваться средствами связи и выходить из дома ночью. 7 февраля решением кассационного суда ее вновь отправили под стражу. 29 декабря 2020 г. Мосгорсуд приговорил Цуркан к 15 годам колонии.