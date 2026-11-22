В ДТП в Чили погибли два российских туриста
На севере региона Магальянес в Чили на трассе, соединяющей Пунта-Аренас и Пуэрто-Наталес, микроавтобус с туристами столкнулся с грузовиком с аргентинскими номерами. Погибли два российских туриста – мужчина и женщина, еще пять человек пострадали, сообщает Radio Bío Bío.
Авария произошла 21 ноября на 160-м км трассы Ruta 9 Norte в районе поместья Сан-Херонимо по направлению к Пуэрто-Наталесу. Россияне скончались на месте. Еще четыре человека из микроавтобуса и водитель грузовика получили травмы, все – без угрозы для жизни. Пострадавших доставили в медицинский центр Пуэрто-Наталеса.
Сотрудники карабинеров поста Морро-Чико оцепили место происшествия и регулировали движение. По указанию прокуратуры на участок выехали специалисты Секции расследования ДТП (SIAT), которым предстоит установить обстоятельства и причины столкновения.