Авария произошла 21 ноября на 160-м км трассы Ruta 9 Norte в районе поместья Сан-Херонимо по направлению к Пуэрто-Наталесу. Россияне скончались на месте. Еще четыре человека из микроавтобуса и водитель грузовика получили травмы, все – без угрозы для жизни. Пострадавших доставили в медицинский центр Пуэрто-Наталеса.