Булгари родился в Риме в 1937 г. Его дед, иммигрант греческого происхождения, Сотирио, открыл в столице Италии первую мастерскую в 1884 г. Паоло Булгари присоединился к семейному бизнесу в 1960 г.: в 18 лет он начал работать там вместе с отцом Джорджо. В 1984 г. Паоло стал президентом компании Bulgari, тогда марка укрепила позиции на мировом рынке роскоши и стала любимым брендом коллекционеров, знаменитостей и известных личностей по всему миру. В 2011 г. компания продала контрольный пакет акций французской LVMH на сумму около $5,2 млрд. В 2019 г. был основан фонд Паоло Булгари для борьбы с неравенством и бедностью в сфере образования.