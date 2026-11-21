Умер бывший глава ювелирного дома Bulgari Паоло Булгари
Скончался ювелир, выведший семейную марку Bulgari в мир высокой моды, Паоло Булгари. Об этом сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на заявление его семьи. Булгари было 89 лет.
«Ушел из жизни величайший ювелир нашего времени», – сообщили в семье ювелира.
Похороны пройдут в 11:00 по местному времени 23 ноября в Риме в базилике Санта-Кроче-ин-Джерусалемме.
Булгари родился в Риме в 1937 г. Его дед, иммигрант греческого происхождения, Сотирио, открыл в столице Италии первую мастерскую в 1884 г. Паоло Булгари присоединился к семейному бизнесу в 1960 г.: в 18 лет он начал работать там вместе с отцом Джорджо. В 1984 г. Паоло стал президентом компании Bulgari, тогда марка укрепила позиции на мировом рынке роскоши и стала любимым брендом коллекционеров, знаменитостей и известных личностей по всему миру. В 2011 г. компания продала контрольный пакет акций французской LVMH на сумму около $5,2 млрд. В 2019 г. был основан фонд Паоло Булгари для борьбы с неравенством и бедностью в сфере образования.