Business Insider: Nvidia потеряла $1 трлн рыночной стоимости после ухода Хуанга
Nvidia потеряла около $1 трлн рыночной стоимости после ухода Дженсена Хуанга с поста главы. Об этом пишет Business Insider.
По аднным издания, 11 ноября, за день до объявления об отставке, акции Nvidia закрылись на отметке $173,73, а капитализация составляла около $4,2 трлн. К вечеру пятницы, 20 ноября, бумаги упали примерно до $128, а капитализация сократилась до $3,14 трлн – падение составило $1,04 трлн, или почти на 25%.
Как пишет Bloomberg, акции Nvidia потеряли более 29% с конца октября, когда появилась новость о романе Хуанга с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. За несколько недель рыночная стоимость компании упала на $1,4 трлн. 20 ноября бумаги чипового гиганта упали на 3,7% на фоне общего распродажи технологических акций.
12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга с постов гендиректора и президента, а также о его выходе из совета директоров. Временно компанию возглавила финансовый директор Колетт Кресс, занимающая эту должность с 2013 г. 17 ноября Хуанг сообщил, что готов вернуться на должность главы корпорации, если к нему с такой просьбой обратится совет директоров.
Президент США Дональд Трамп призвал совет директоров Nvidia восстановить Хуанга в должности гендиректора компании. По его словам, Nvidia – «очень важная» для США компания и именно Хуанг сделал так, что она буквально на 10 лет опережает другие компании.