12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга с постов гендиректора и президента, а также о его выходе из совета директоров. Временно компанию возглавила финансовый директор Колетт Кресс, занимающая эту должность с 2013 г. 17 ноября Хуанг сообщил, что готов вернуться на должность главы корпорации, если к нему с такой просьбой обратится совет директоров.