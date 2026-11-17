Хуанг заявил о готовности вернуться на пост главы Nvidia
Бывший гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг готов вернуться на должность главы корпорации, если к нему с такой просьбой обратится совет директоров технологического гиганта. Об этом он сообщил в письменном обращении, опубликованном The Wall Street Journal.
«Если совет директоров решит, что мое возвращение отвечает интересам наших акционеров, наших сотрудников, компании и Америки, я буду рад ответить на эти просьбы», – отметил он.
По словам Хуанга, после того как он покинул должность, ему пришло большое количество просьб от сотрудников Nvidia, инвесторов, деловых партнеров и клиентов о том, чтобы он вернулся на пост генерального директора.
16 ноября телеканал CNBC со ссылкой на источник заявил, что совет директоров Nvidia не рассматривает возможность возвращения Хуанга на должность гендиректора. Собеседник канала отметил, что на данный момент компания сосредоточила внимание на расследовании в отношении Хуанга: Nvidia наняла для этого юридическую фирму Wachtell Lipton.
В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что не против того, чтобы Хуанг вернулся на должность гендиректора. Он отметил, что пока никто не смог доказать, что бывший руководитель сингапурской Megaspeed Элис Хуанг, с которой экс-глава Nvidia изменял своей жене, является китайской шпионкой.
Nvidia 12 ноября объявила об отставке Хуанга с поста гендиректора и его выходе из совета директоров. Временным руководителем стала финансовый директор Колетт Кресс. Решение было принято на фоне расследования предполагаемых связей Хуанга с женщиной, которую подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.