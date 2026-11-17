Nvidia создала комитет по надзору за нацбезопасностью и экспортом
Совет директоров американской корпорации Nvidia учредил комитет по надзору за соблюдением требований национальной безопасности и экспортного контроля. Новый орган будет отвечать за контроль соответствующей политики компании и управление рисками международной торговли, сообщается в пресс-релизе.
Подразделения Nvidia по национальной безопасности и соблюдению правил международной торговли будут подчиняться непосредственно комитету и временному гендиректору Колетт Кресс. Заседания нового органа планируется проводить не реже одного раза в квартал с привлечением независимых экспертов в области права, национальной безопасности и экспортного регулирования.
Председателем комитета назначена член совета директоров Сюзанна Нора Джонсон. В его состав также вошли Стивен Нил и Джон Дабири. Председатель совета директоров Nvidia Харви Джонс заявил, что компания намерена сотрудничать с государственными органами и отраслевыми партнерами для защиты национальной безопасности при сохранении технологического развития.
15 ноября министр финансов США Скотт Бессент призвал Nvidia искать нового гендиректора за пределами компании. По его словам, совет директоров и юридические консультанты корпорации должны в течение 10 дней отчитаться о соблюдении экспортных ограничений.
Nvidia 12 ноября объявила об отставке Дженсена Хуанга с поста гендиректора и его выходе из совета директоров. Временным руководителем стала финансовый директор Колетт Кресс. Решение было принято на фоне расследования предполагаемых связей Хуанга с женщиной, которую подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.
Politico сообщало, что председатель банковского комитета сената США Тим Скотт пригласил Хуанга на слушания 3 декабря. Сенаторы намерены обсудить возможные риски для национальной безопасности и соблюдение ограничений на поставки американских чипов в Китай.