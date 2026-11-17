Подразделения Nvidia по национальной безопасности и соблюдению правил международной торговли будут подчиняться непосредственно комитету и временному гендиректору Колетт Кресс. Заседания нового органа планируется проводить не реже одного раза в квартал с привлечением независимых экспертов в области права, национальной безопасности и экспортного регулирования.