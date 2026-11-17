27 октября Telegram-канал «Чек индекс» отметил, что число покупок белой икры выросло на 19% год к году, а медианная цена за килограмм выросла на 11% до 759 руб. Икра минтая при этом тоже выросла в цене, до 857 руб., прибавив 8%, а число покупок выросло на 22% год к году. Икра трески подорожала всего на 5% и составила 750 руб. Ее покупают на 19% больше в сравнении с 2025 г. Икра сельди стоит 920 руб. за килограмм – на 6% дороже год к году. Число покупок выросло на 15%.