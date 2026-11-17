Глава ВАРПЭ: дешевой красной икры больше не будет
Дешевой красной икры в России больше не будет, но и дефицита этого продукта не ожидается. Об этом сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев на научно-практической конференции «Красная икра без "красных линий": где проходит граница легального рынка». Глава ВАРПЭ уточнил, что не видит оснований для того, чтобы цена на красную икру превышала 18 000 руб.
«Спекулятивное ценовое галопирование на рынке красной икры прекратится в ближайшие полтора-два месяца, оснований для такой амплитуды цен объективных нет», – подчеркнул Зверев (цитата по «Интерфаксу»).
Он отметил, что в этом году объем вылова красной рыбы превысил 105 000 т, что соответствует историческим показателям. Аналогичные объемы добычи были характерны для периода с конца 1950-х до середины 1980-х гг. Резкий рост вылова начался только в 2000-х годах и отчасти был обусловлен природными факторами. Зверев также подчеркнул, что за период с 2000 по 2024 г. на внутренний рынок поступило столько красной икры, сколько за все предшествующие 70 лет.
28 сентября глава ВАРПЭ сообщил «Ведомостям», что красная икра возвращается к ценовой норме, которая была разрушена из-за огромного количества браконьерской, некачественной и поэтому дешевой продукции. Также Зверев уверен, что дефицита красной икры в России нет и не будет.
27 октября Telegram-канал «Чек индекс» отметил, что число покупок белой икры выросло на 19% год к году, а медианная цена за килограмм выросла на 11% до 759 руб. Икра минтая при этом тоже выросла в цене, до 857 руб., прибавив 8%, а число покупок выросло на 22% год к году. Икра трески подорожала всего на 5% и составила 750 руб. Ее покупают на 19% больше в сравнении с 2025 г. Икра сельди стоит 920 руб. за килограмм – на 6% дороже год к году. Число покупок выросло на 15%.