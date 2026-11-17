Cosmos Hotel Group подтвердил информацию «Ведомостей» о назначении Ситдекова
Cosmos Hotel Group назначил новым президентом компании бывшего главу АФК «Система» Тагира Ситдекова. Он сменит на посту Александра Бибу 1 декабря, как и сообщали «Ведомости».
«Cosmos продолжает подготовку к IPO и ждет благоприятного окна для размещения. Тагир Ситдеков – один из лучших инвестменеджеров страны, так что его приход в компанию станет важным шагом на этом пути», – заявил вице-президент АФК «Система» по стратегическим коммуникациям и взаимодействию с органами власти Иван Макушок.
«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что CHG теперь сосредоточится на повышении операционной эффективности. По словам одного из них, приоритетными направлениями для компании станут совершенствование процессов управления действующими отелями, повышение качества операционной деятельности и подготовка новых объектов к открытию.
В 2027 г. компания планирует открыть не менее 20 гостиничных объектов. Кроме того, CHG за два года заключила соглашения по 108 гостиничным проектам, которые сегодня находятся на различных стадиях реализации.