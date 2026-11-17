«Cosmos продолжает подготовку к IPO и ждет благоприятного окна для размещения. Тагир Ситдеков – один из лучших инвестменеджеров страны, так что его приход в компанию станет важным шагом на этом пути», – заявил вице-президент АФК «Система» по стратегическим коммуникациям и взаимодействию с органами власти Иван Макушок.