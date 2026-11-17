Лавров рассказал, как Джонсон пил водку у камина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал историю бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона об их встрече в декабре 2017 г., когда Лавров якобы «заставил» его выпить «огромное количество водки прямо перед очень жарким камином».
Лавров напомнил, что встреча происходила зимой, а самым почетным в это время года является место спиной к камину.
«Тебе хорошо, тебе тепло. Ну, а ассортимент, о котором он упоминал, Мария Владимировна [Захарова] очень подробно описала. И, ну, знаете, может быть... Не хочу говорить. Делают же какие-то манипуляции с организмом, чтобы он отторгал потом спиртное. Кто знает?» – сказал Лавров.
15 ноября Джонсон сравнил с наказанием в викторианской частной школе встречу с Лавровым в ходе визита в Россию в 2017 г. По словам британца, он хотел перезагрузить отношения с Москвой, но это «закончилась катастрофой». «Он [Лавров] заставил меня выпить огромное количество водки прямо перед очень жарким камином. Это было буквально похоже на какое-то наказание в викторианской частной школе», – заявил Джонсон на шоу Tres Respuestas (цитата по РБК).