15 ноября Джонсон сравнил с наказанием в викторианской частной школе встречу с Лавровым в ходе визита в Россию в 2017 г. По словам британца, он хотел перезагрузить отношения с Москвой, но это «закончилась катастрофой». «Он [Лавров] заставил меня выпить огромное количество водки прямо перед очень жарким камином. Это было буквально похоже на какое-то наказание в викторианской частной школе», – заявил Джонсон на шоу Tres Respuestas (цитата по РБК).