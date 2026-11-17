2 ноября «Ведомости» писали со ссылкой на данные МВФ, ЮНКТАД и ФТС, что торговля России и Африки достигла $30,4 млрд в 2025 г., что составило 1,5% внешнего оборота континента. Это вдвое больше по сравнению с 2015 г., когда оборот был $14,7 млрд. За вычетом инфляции реальный рост был 53%. По результатам 2026 г. оборот может превысить $30,8 млрд, судя по темпам за первое полугодие, из которых $27,5 млрд – торговля товарами.