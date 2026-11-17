Лихачев: Африка начнет сотрудничество с плавучих АЭС
Страны Африки и Юго-Восточной Азии, скорее всего, будут начинать сотрудничество с Россией в атомной энергетике с плавучих атомных электростанций. Об этом гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил на форуме «Сделано в России».
«Если говорить про страны Африки, говорить про страны Юго-Восточной Азии, то, скорее всего большинство этих стран будет начинать нашу совместную работу именно с плавучих атомных электростанций в связи с относительно небольшими сроками создания, компактными размерами и привлекательными ценами», – сказал Лихачев (цитата по ТАСС).
Глава госкорпорации назвал тему малых АЭС «главным хитом всех переговоров последних лет». По его словам, только Россия поставила их производство на конвейер.
«Мобильное плавучее решение есть вообще только у нас, с 2020 г. работает в Певеке», – сказал он, добавив, что уже есть заказы от российских и международных партнеров.
2 ноября «Ведомости» писали со ссылкой на данные МВФ, ЮНКТАД и ФТС, что торговля России и Африки достигла $30,4 млрд в 2025 г., что составило 1,5% внешнего оборота континента. Это вдвое больше по сравнению с 2015 г., когда оборот был $14,7 млрд. За вычетом инфляции реальный рост был 53%. По результатам 2026 г. оборот может превысить $30,8 млрд, судя по темпам за первое полугодие, из которых $27,5 млрд – торговля товарами.