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Главная / Политика /

Исследование «Ведомостей»: Россия на треть укрепила влияние в Африке за 10 лет

Фактором роста стало наращивание связей в дипломатии, обороне и торговле
Александр Соколов
Развитию торгово-экономических отношений России и стран Африки не смогли помешать санкции и давление со стороны Запада
Развитию торгово-экономических отношений России и стран Африки не смогли помешать санкции и давление со стороны Запада / Андрей Гордеев / Ведомости

Торговля России и Африки достигла $30,4 млрд в 2025 г., что составило 1,5% внешнего оборота континента, следует из данных МВФ, ЮНКТАД и ФТС, которые изучили «Ведомости». Это в 2 раза больше по сравнению с 2015 г., когда оборот был $14,7 млрд. За вычетом инфляции реальный рост был 53%.

По итогам 2026 г. оборот может превысить $30,8 млрд, судя по темпам за первое полугодие, из которых $27,5 млрд – торговля товарами. России по силам удвоить ее до $50 млрд ориентировочно к 2030 г., заявил президент.

Поставки вооружения из России в Африку за 2021–2025 гг. превысили $4,3 млрд, следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), которые проанализировали «Ведомости». Это около 15% от общего африканского импорта военной продукции в $29 млрд и почти паритетный объем с США (18%) и Китаем (17%).

Укрепление торговых, дипломатических и военных связей позволило России усилить свое геополитическое влияние в Африке. Учитывающий такие связи индекс потенциала двустороннего влияния (Foreign Bilateral Influence Capacity Index, FBIC), разработанный исследователями Денверского университета США, вырос за последние 10 лет на треть. Если в 2015 г. доля влияния РФ в Африке была 2,2%, то сейчас – 2,8%.

Влияние России на горизонте до 2050 г. тоже будет постепенно укрепляться, но едва ли значительно.

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