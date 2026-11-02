Исследование «Ведомостей»: Россия на треть укрепила влияние в Африке за 10 лет

Торговля России и Африки достигла $30,4 млрд в 2025 г., что составило 1,5% внешнего оборота континента, следует из данных МВФ, ЮНКТАД и ФТС, которые изучили «Ведомости». Это в 2 раза больше по сравнению с 2015 г., когда оборот был $14,7 млрд. За вычетом инфляции реальный рост был 53%.