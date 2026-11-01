Захарова сравнила события в Польше с «майданом» на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Польши Кароля Навроцкого о событиях в Варшаве, проведя параллель между действиями польских политиков дома и их поддержкой «майдана» на Украине. Об этом она написала в Telegram.
Навроцкий заявил: «Прошлой ночью конституционный строй Республики Польша был нарушен, а конституционный государственный орган был захвачен силой. Я призываю к восстановлению правопорядка». Конфликт вокруг Конституционного трибунала, напомнила Захарова, тлеет с весны: президент с марта отказывается приводить к присяге избранных сеймом судей, а минюст предупреждал, что за это глава государства может быть привлечен к ответственности.
Захарова предложила представить, что в этот момент на площади в Варшаве высаживается десант зарубежных министров, сенаторов и депутатов: глава МИДа соседнего государства гуляет по баррикадам с лидером протестующих и заявляет, что «сердца народа бьются» в нужную ему сторону, зарубежный замминистра раздает манифестантам булочки, гости предлагают «третий тур», а «мирный» протест переходит в броски «коктейлей Молотова» в полицию и захват мэрии.
Она указала, что все это было в Киеве. На тот момент глава МИД Германии Гидо Вестервелле 4 декабря 2013 г. прогуливался по майдану вместе с Виталием Кличко и заявлял, что «сердца людей на Украине бьются для Европейского союза». Виктория Нуланд раздавала протестующим печенье, а покойный сенатор Джон Маккейн выступал со сцены майдана вместе с лидером ультраправой оппозиции. В декабре 2013 г. председатель «Права и справедливости» Ярослав Качиньский выступил на майдане, где было объявлено о начале всеобщей забастовки.
По словам Захаровой, «третий тур» у Варшавы тоже есть в опыте: в 2004 г. президент Польши Александр Квасьневский возглавил международное посредничество на Украине и выступил за переголосование второго тура президентских выборов, которое прошло 26 декабря 2004 г.
Она отметила, что пока иностранные гости раздавали булочки, протест перерастал в путч: 1 декабря 2013 г. протестующие захватили Киевскую горадминистрацию и удерживали ее почти три месяца, в администрацию президента и полицию полетели камни и «коктейли Молотова», 23–24 января были захвачены областные администрации в шести регионах Западной Украины, в феврале толпа разгромила управления МВД и прокуратуры. «Ни Варшава, ни Берлин, ни Вашингтон не назвали это «нарушением конституционного строя», – подчеркнула Захарова.
Она добавила, что 21 февраля 2014 г. глава МИД Польши Радослав Сикорский вместе с коллегами из Германии и Франции засвидетельствовал соглашение между Виктором Януковичем и оппозицией, которое растоптали на следующий день, а законного президента Украины свергли.
«То, что сейчас польские власти переживают у себя дома как коллапс и трагедию, пытаются сдержать развитие ситуации от кровавого пике и вернуть в правовое русло, практически они же 12 лет назад поддерживали и благословляли у своих украинских соседей», – заключила официальный представитель МИД РФ.