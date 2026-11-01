Она указала, что все это было в Киеве. На тот момент глава МИД Германии Гидо Вестервелле 4 декабря 2013 г. прогуливался по майдану вместе с Виталием Кличко и заявлял, что «сердца людей на Украине бьются для Европейского союза». Виктория Нуланд раздавала протестующим печенье, а покойный сенатор Джон Маккейн выступал со сцены майдана вместе с лидером ультраправой оппозиции. В декабре 2013 г. председатель «Права и справедливости» Ярослав Качиньский выступил на майдане, где было объявлено о начале всеобщей забастовки.