Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,072-1,06%OKEY54,22-0,9%ARSA7,52-1,44%IMOEX2 515,89+0,11%RTSI983,85+0,11%RGBI112,57+0,27%RGBITR780,33+0,36%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова сравнила события в Польше с «майданом» на Украине

Филипп Иванов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Польши Кароля Навроцкого о событиях в Варшаве, проведя параллель между действиями польских политиков дома и их поддержкой «майдана» на Украине. Об этом она написала в Telegram.

Навроцкий заявил: «Прошлой ночью конституционный строй Республики Польша был нарушен, а конституционный государственный орган был захвачен силой. Я призываю к восстановлению правопорядка». Конфликт вокруг Конституционного трибунала, напомнила Захарова, тлеет с весны: президент с марта отказывается приводить к присяге избранных сеймом судей, а минюст предупреждал, что за это глава государства может быть привлечен к ответственности.

Захарова предложила представить, что в этот момент на площади в Варшаве высаживается десант зарубежных министров, сенаторов и депутатов: глава МИДа соседнего государства гуляет по баррикадам с лидером протестующих и заявляет, что «сердца народа бьются» в нужную ему сторону, зарубежный замминистра раздает манифестантам булочки, гости предлагают «третий тур», а «мирный» протест переходит в броски «коктейлей Молотова» в полицию и захват мэрии.

Читайте также:Судебный кризис и попытка госпереворота: что известно о ситуации в Польше

Она указала, что все это было в Киеве. На тот момент глава МИД Германии Гидо Вестервелле 4 декабря 2013 г. прогуливался по майдану вместе с Виталием Кличко и заявлял, что «сердца людей на Украине бьются для Европейского союза». Виктория Нуланд раздавала протестующим печенье, а покойный сенатор Джон Маккейн выступал со сцены майдана вместе с лидером ультраправой оппозиции. В декабре 2013 г. председатель «Права и справедливости» Ярослав Качиньский выступил на майдане, где было объявлено о начале всеобщей забастовки.

По словам Захаровой, «третий тур» у Варшавы тоже есть в опыте: в 2004 г. президент Польши Александр Квасьневский возглавил международное посредничество на Украине и выступил за переголосование второго тура президентских выборов, которое прошло 26 декабря 2004 г.

Она отметила, что пока иностранные гости раздавали булочки, протест перерастал в путч: 1 декабря 2013 г. протестующие захватили Киевскую горадминистрацию и удерживали ее почти три месяца, в администрацию президента и полицию полетели камни и «коктейли Молотова», 23–24 января были захвачены областные администрации в шести регионах Западной Украины, в феврале толпа разгромила управления МВД и прокуратуры. «Ни Варшава, ни Берлин, ни Вашингтон не назвали это «нарушением конституционного строя», – подчеркнула Захарова.

Читайте также:Медведев высмеял поиски «русского следа» в польском кризисе

Она добавила, что 21 февраля 2014 г. глава МИД Польши Радослав Сикорский вместе с коллегами из Германии и Франции засвидетельствовал соглашение между Виктором Януковичем и оппозицией, которое растоптали на следующий день, а законного президента Украины свергли.

«То, что сейчас польские власти переживают у себя дома как коллапс и трагедию, пытаются сдержать развитие ситуации от кровавого пике и вернуть в правовое русло, практически они же 12 лет назад поддерживали и благословляли у своих украинских соседей», – заключила официальный представитель МИД РФ.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь