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«Студенческий список» призвал банки ограничить отток капитала из Сербии

Максим Цуланов

Сербское студенческое движение призвало банки усилить контроль за движением капитала из страны в период формирования нового правительства. Это следует из заявления, опубликованного на сайте объединения «Студенческий список».

«В связи с ожидаемой в ближайшие недели передачей власти мы призываем все отечественные и международные банки, работающие в Сербии, а также их головные учреждения усилить надзор и контроль за трансграничными финансовыми операциями и потенциальным оттоком капитала из страны», – говорится в тексте.

Как пояснили в объединении, этот призыв направлен не на ограничение законной коммерческой деятельности или на посягательство на независимость банков. Цель обращения состоит в том, чтобы «сохранить финансовую целостность, подотчетность и прозрачность в течение переходного периода», следует из заявления.

25 октября в Сербии завершились выборы в национальную скупщину (парламент). При рекордной явке выборы выиграл оппозиционный блок «Студенческий список – Студенты побеждают», сформированный незадолго до голосования. Бывший глава государства Александр Вучич, досрочно покинувший пост президента Сербии в надежде стать премьером, признал поражение.

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