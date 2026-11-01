«Студенческий список» призвал банки ограничить отток капитала из Сербии

«В связи с ожидаемой в ближайшие недели передачей власти мы призываем все отечественные и международные банки, работающие в Сербии, а также их головные учреждения усилить надзор и контроль за трансграничными финансовыми операциями и потенциальным оттоком капитала из страны», – говорится в тексте.