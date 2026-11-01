Ушаков: Путин ни разу не отказывался от разговора с Зеленским

29 октября Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября, точная дата будет определена в ближайшее время. Проведение встречи по урегулированию конфликта будет зависеть в том числе от действий украинской стороны в праздничные дни.