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Ушаков: Путин ни разу не отказывался от разговора с Зеленским

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин никогда не отказывался от разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Так он прокомментировал вопрос журналиста, ответит ли Путин на звонок Зеленского.

29 октября Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября, точная дата будет определена в ближайшее время. Проведение встречи по урегулированию конфликта будет зависеть в том числе от действий украинской стороны в праздничные дни.

Президент США Дональд Трамп31 октября заявил о близости сделки по Украине. Так глава Белого дома прокомментировал слухи о том, что в декабре на саммите G20 Россия и Украина могут подписать мирное соглашение в принадлежащем Трампу поместье Trump National Doral в Майами

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