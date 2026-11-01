Что известно об атаках БПЛА на регионы России в ночь на 1 ноября

В ночь на 1 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников над 17 областями и Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Нижегородской области, где повреждено промышленное предприятие. В нескольких регионах вводились ограничения на работу аэропортов. «Ведомости» собрали главное о ночных атаках.