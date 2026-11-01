Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,072-1,06%BISVP10,47+0,96%CHMK3 830-2,92%IMOEX2 512,75-0,01%RTSI982,62-0,01%RGBI112,57+0,27%RGBITR780,32+0,36%
Главная / Политика /

Что известно об атаках БПЛА на регионы России в ночь на 1 ноября

В Нижегородской области повреждено промышленное предприятие, в Ростовской области пострадал жилой дом
Елена Вострикова
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

В ночь на 1 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников над 17 областями и Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Нижегородской области, где повреждено промышленное предприятие. В нескольких регионах вводились ограничения на работу аэропортов. «Ведомости» собрали главное о ночных атаках.

По данным военных, беспилотники самолетного типа были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, а также Московским регионом.

За ночь над регионами России сбили 235 украинских беспилотников

Политика / Армия и спецслужбы

Нижегородская область

За ночь над регионом уничтожено более 100 беспилотников. В результате атаки значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе, сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, оперативные службы продолжают ликвидацию последствий и оценку ущерба гражданской инфраструктуре и имуществу жителей.

На время восстановительных работ на отдельных участках коммунальных сетей возможны временные отключения электроэнергии, ухудшение параметров горячего водоснабжения и отопления жилых домов. Власти региона пообещали оказать помощь гражданам, чье имущество пострадало.

Ростовская область

Силы ПВО за ночь уничтожили более 20 беспилотников над Таганрогом и шестью районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Макс.

В Мясниковском районе обломки одного из сбитых дронов повредили крышу жилого дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

Воронежская область

В небе над десятью районами Воронежской области за ночь обнаружили и уничтожили 22 беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, атака обошлась без пострадавших и разрушений.

Белгородская область

В Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак ВСУ пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев. Всего, по данным главы региона, ВСУ 85 раз атаковали территорию Белгородской области.

Ограничения в аэропортах

На фоне атак беспилотников временные ограничения на прием и отправку воздушных судов вводились в аэропортах Калуги, Пензы, Саратова, Ульяновска, Саранска, Чебоксар, Самары, Нижнего Новгорода и Бугульмы. Московский аэропорт «Домодедово» принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её