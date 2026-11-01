Что известно об атаках БПЛА на регионы России в ночь на 1 ноября

Что известно об атаках БПЛА на регионы России в ночь на 1 ноябряВ Нижегородской области повреждено промышленное предприятие, в Ростовской области пострадал жилой дом
В ночь на 1 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников над 17 областями и Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Нижегородской области, где повреждено промышленное предприятие. В нескольких регионах вводились ограничения на работу аэропортов. «Ведомости» собрали главное о ночных атаках.
По данным военных, беспилотники самолетного типа были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, а также Московским регионом.
Нижегородская область
За ночь над регионом уничтожено более 100 беспилотников. В результате атаки значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе, сообщил губернатор Глеб Никитин.
По его словам, оперативные службы продолжают ликвидацию последствий и оценку ущерба гражданской инфраструктуре и имуществу жителей.
На время восстановительных работ на отдельных участках коммунальных сетей возможны временные отключения электроэнергии, ухудшение параметров горячего водоснабжения и отопления жилых домов. Власти региона пообещали оказать помощь гражданам, чье имущество пострадало.
Ростовская область
Силы ПВО за ночь уничтожили более 20 беспилотников над Таганрогом и шестью районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Макс.
В Мясниковском районе обломки одного из сбитых дронов повредили крышу жилого дома. По предварительной информации, пострадавших нет.
Воронежская область
В небе над десятью районами Воронежской области за ночь обнаружили и уничтожили 22 беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, атака обошлась без пострадавших и разрушений.
Белгородская область
В Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак ВСУ пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев. Всего, по данным главы региона, ВСУ 85 раз атаковали территорию Белгородской области.
Ограничения в аэропортах
На фоне атак беспилотников временные ограничения на прием и отправку воздушных судов вводились в аэропортах Калуги, Пензы, Саратова, Ульяновска, Саранска, Чебоксар, Самары, Нижнего Новгорода и Бугульмы. Московский аэропорт «Домодедово» принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов.