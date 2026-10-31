Что изменится для россиян в ноябре

С 1 ноября вступают в силу новые основания, по которым компании и ИП, занимающиеся производством, хранением и продажей метанола и содержащих его жидкостей, могут исключить из специального реестра. Теперь из перечня можно вылететь, если организацию или ее руководство дважды и более оштрафовали за незаконную торговлю или нарушение правил обращения с ядовитыми веществами. Другой повод – обвинительный приговор суда за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ (ст. 234, 234.2 УК РФ), а также за выпуск или продажу товаров, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).