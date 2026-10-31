Что изменится для россиян в ноябре

Что изменится для россиян в ноябреРасширенные основания для выдворения иностранцев и новые правила маркировки молочной продукции
С ноября значительно расширится список оснований, по которым иностранных граждан можно будет выдворить из России, а производителей метанола – из соответствующего государственного реестра. У виски появятся свои «спиртовые» требования, а БКИ будут отвечать приставам за пять рабочих дней. Об этих и других изменениях последнего месяца осени – в подборке «Ведомостей».
Расширены основания для выдворения иностранцев
С 3 ноября заработают поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), расширяющие основания для выдворения иностранных граждан. Прежде такая мера предусматривалась в 22 статьях КоАП, теперь их будет 45. Выдворение будет применяться за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России и к нарушению ее территориальной целостности. Среди других оснований:
нарушение требований режима ЧС, контртеррористической операции или военного положения;
создание помех движению транспорта;
неповиновение правоохранителям;
мелкое хулиганство;
дискриминация, возбуждение ненависти либо вражды;
неповиновение пограничникам;
осквернение религиозных символов;
пропаганда экстремистской или нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов.
До конца месяца нужно оплатить налоги
До 1 декабря россиянам необходимо уплатить транспортный и земельный налоги, а также налоги на имущество и вклады за 2025 г. После установленного срока за неуплату начисляются пени. С 1 августа налоговые уведомления для физических лиц по умолчанию направляются в личные кабинеты на «Госуслугах». Граждане могут просматривать начисления и оплачивать их непосредственно на портале.
Рецидив лишит доступа к реестру метанола
С 1 ноября вступают в силу новые основания, по которым компании и ИП, занимающиеся производством, хранением и продажей метанола и содержащих его жидкостей, могут исключить из специального реестра. Теперь из перечня можно вылететь, если организацию или ее руководство дважды и более оштрафовали за незаконную торговлю или нарушение правил обращения с ядовитыми веществами. Другой повод – обвинительный приговор суда за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ (ст. 234, 234.2 УК РФ), а также за выпуск или продажу товаров, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
Висковые дистилляты приравняют к этиловому спирту по требованиям
С 1 ноября требования, предъявляемые к производителям этилового спирта, начнут действовать и для предприятий, выпускающих висковый дистиллят, а также для организаций-соискателей соответствующей лицензии. Теперь повышаются требования к уставному капиталу таких компаний (нормы начнут применяться только с марта 2028 г.), расширены основания для аннулирования лицензии, вводится перечень лиц с неудовлетворительной репутацией, которым запрещено занимать руководящие позиции у производителей спирта.
Уточнен порядок взаимодействия приставов и БКИ
С 26 ноября вступит в силу обновленный порядок взаимодействия Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) и бюро кредитных историй (БКИ), определенный ЦБ. Теперь для приставов предусмотрены четкие правила оформления запроса, а для БКИ – предоставления отчета. Если физлицо или компания никогда не брали кредиты, то бюро направит соответствующий ответ, если же кредитная история есть – сформирует строго регламентированный отчет. Срок ответа определен пятью рабочими днями.
Новые правила маркировки молочки и другой продукции
С 1 ноября для молочной продукции сроком годности более 40 дней (в том числе сыров, сливочного масла и др.) вводится партионный учет – теперь в системе цифровой маркировки при подаче отчета нужно будет указывать номер партии, к которой принадлежит товар. Сгенерировать код сможет как производитель, так и оператор «Честного знака».
С 1 марта 2027 г. аналогичные требования вступят для товаров со сроком годности менее 40 суток. При этом для растительных масел и масложировой продукции наоборот вводится поэкземплярный – самый строгий – учет. С 1 ноября также начинается обязательная маркировка некоторых минеральных и химических удобрений.
Под льготную ставку НДС попадут новые виды муки
С 9 ноября пониженная ставка НДС 10% (применяется для социально значимых товаров) распространится на новые виды муки. Среди них – пшеничная хлебопекарная, пшенично-ржаная, а также мука из мягкой и твердой пшеницы для макаронных изделий. Новая ставка затронет все операции, возникшие с 1 января 2026 г.
Владельцам опасных объектов пересчитают страховые тарифы
С 1 ноября заработают обновленные тарифы (их устанавливает ЦБ) по страхованию гражданской ответственности собственников опасных объектов за причинение вреда в результате аварии. Так, на 25% снизится нижняя граница тарифного коридора за страхование владельцев производственных объектов, на которых есть оборудование, работающее под давлением (причем верхняя вырастет также на 25%). Для нефтегазовых предприятий, кранов и связанных со взрывчатыми веществами объектами нижняя граница снизится на 50%, а для остальных категорий опасных объектов – на 75%.