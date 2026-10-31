Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,072-1,06%USBN0,139+2,73%KLVZ1,952+0,41%IMOEX2 510,92-0,08%RTSI981,9-0,08%RGBI112,48+0,19%RGBITR779,73+0,28%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Что изменится для россиян в ноябре

Расширенные основания для выдворения иностранцев и новые правила маркировки молочной продукции
Денис Куренев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

С ноября значительно расширится список оснований, по которым иностранных граждан можно будет выдворить из России, а производителей метанола – из соответствующего государственного реестра. У виски появятся свои «спиртовые» требования, а БКИ будут отвечать приставам за пять рабочих дней. Об этих и других изменениях последнего месяца осени – в подборке «Ведомостей».

Расширены основания для выдворения иностранцев

С 3 ноября заработают поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), расширяющие основания для выдворения иностранных граждан. Прежде такая мера предусматривалась в 22 статьях КоАП, теперь их будет 45. Выдворение будет применяться за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России и к нарушению ее территориальной целостности. Среди других оснований:

  • нарушение требований режима ЧС, контртеррористической операции или военного положения;

  • создание помех движению транспорта;

  • неповиновение правоохранителям;

  • мелкое хулиганство;

  • дискриминация, возбуждение ненависти либо вражды;

  • неповиновение пограничникам;

  • осквернение религиозных символов;

  • пропаганда экстремистской или нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов.

До конца месяца нужно оплатить налоги

До 1 декабря россиянам необходимо уплатить транспортный и земельный налоги, а также налоги на имущество и вклады за 2025 г. После установленного срока за неуплату начисляются пени. С 1 августа налоговые уведомления для физических лиц по умолчанию направляются в личные кабинеты на «Госуслугах». Граждане могут просматривать начисления и оплачивать их непосредственно на портале.

Читайте также:Володин предложил вновь подумать о введении KPI для комитетов Госдумы

Рецидив лишит доступа к реестру метанола

С 1 ноября вступают в силу новые основания, по которым компании и ИП, занимающиеся производством, хранением и продажей метанола и содержащих его жидкостей, могут исключить из специального реестра. Теперь из перечня можно вылететь, если организацию или ее руководство дважды и более оштрафовали за незаконную торговлю или нарушение правил обращения с ядовитыми веществами. Другой повод – обвинительный приговор суда за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ (ст. 234, 234.2 УК РФ), а также за выпуск или продажу товаров, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Висковые дистилляты приравняют к этиловому спирту по требованиям

С 1 ноября требования, предъявляемые к производителям этилового спирта, начнут действовать и для предприятий, выпускающих висковый дистиллят, а также для организаций-соискателей соответствующей лицензии. Теперь повышаются требования к уставному капиталу таких компаний (нормы начнут применяться только с марта 2028 г.), расширены основания для аннулирования лицензии, вводится перечень лиц с неудовлетворительной репутацией, которым запрещено занимать руководящие позиции у производителей спирта.

Уточнен порядок взаимодействия приставов и БКИ

С 26 ноября вступит в силу обновленный порядок взаимодействия Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) и бюро кредитных историй (БКИ), определенный ЦБ. Теперь для приставов предусмотрены четкие правила оформления запроса, а для БКИ – предоставления отчета. Если физлицо или компания никогда не брали кредиты, то бюро направит соответствующий ответ, если же кредитная история есть – сформирует строго регламентированный отчет. Срок ответа определен пятью рабочими днями.

Новые правила маркировки молочки и другой продукции

С 1 ноября для молочной продукции сроком годности более 40 дней (в том числе сыров, сливочного масла и др.) вводится партионный учет – теперь в системе цифровой маркировки при подаче отчета нужно будет указывать номер партии, к которой принадлежит товар. Сгенерировать код сможет как производитель, так и оператор «Честного знака».

С 1 марта 2027 г. аналогичные требования вступят для товаров со сроком годности менее 40 суток. При этом для растительных масел и масложировой продукции наоборот вводится поэкземплярный – самый строгий – учет. С 1 ноября также начинается обязательная маркировка некоторых минеральных и химических удобрений.

Читайте также:Главные заявления Путина на первом заседании Госдумы

Под льготную ставку НДС попадут новые виды муки

С 9 ноября пониженная ставка НДС 10% (применяется для социально значимых товаров) распространится на новые виды муки. Среди них – пшеничная хлебопекарная, пшенично-ржаная, а также мука из мягкой и твердой пшеницы для макаронных изделий. Новая ставка затронет все операции, возникшие с 1 января 2026 г.

Владельцам опасных объектов пересчитают страховые тарифы

С 1 ноября заработают обновленные тарифы (их устанавливает ЦБ) по страхованию гражданской ответственности собственников опасных объектов за причинение вреда в результате аварии. Так, на 25% снизится нижняя граница тарифного коридора за страхование владельцев производственных объектов, на которых есть оборудование, работающее под давлением (причем верхняя вырастет также на 25%). Для нефтегазовых предприятий, кранов и связанных со взрывчатыми веществами объектами нижняя граница снизится на 50%, а для остальных категорий опасных объектов – на 75%.

Читайте также:Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхдоходы
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь