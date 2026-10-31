ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве

26 октября сотрудники ФСБ задержали двух уроженцев Закавказья, которые по заданию СБУ готовили теракты на энергетическом объекте и одном из важных элементов системы противоракетной обороны в Москве. По данным силовиков, один из мужчин был завербован сотрудником СБУ, после чего привлек к сотрудничеству своего знакомого.