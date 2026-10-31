ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве

ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в МосквеВ этой связи сотрудники спецслужбы предпринимают необходимые меры
ФСБ России получила по партнерским каналам от США данные о подготовке теракта в Москве, передает ТАСС со ссылкой на спецслужбу.
В этой связи сотрудниками спецслужбы проводится необходимая работа, добавили в ФСБ.
«По партнерским каналам от американской стороны получена информация о подготовке теракта в Москве. Проводится соответствующая работа», – говорится в сообщении.
26 октября сотрудники ФСБ задержали двух уроженцев Закавказья, которые по заданию СБУ готовили теракты на энергетическом объекте и одном из важных элементов системы противоракетной обороны в Москве. По данным силовиков, один из мужчин был завербован сотрудником СБУ, после чего привлек к сотрудничеству своего знакомого.
В Смоленской и Калужской областях они забрали из тайника FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств. Подозреваемые должны были настроить ударные беспилотники, доставить их к месту запуска в Московской области и активировать перед взлетом; дальнейшее управление планировалось с территории Украины. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).