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ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве

В этой связи сотрудники спецслужбы предпринимают необходимые меры
Антон Потоков
Дмитрий Макеев / РИА Новости
Дмитрий Макеев / РИА Новости

ФСБ России получила по партнерским каналам от США данные о подготовке теракта в Москве, передает ТАСС со ссылкой на спецслужбу.

В этой связи сотрудниками спецслужбы проводится необходимая работа, добавили в ФСБ.

«По партнерским каналам от американской стороны получена информация о подготовке теракта в Москве. Проводится соответствующая работа», – говорится в сообщении.

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26 октября сотрудники ФСБ задержали двух уроженцев Закавказья, которые по заданию СБУ готовили теракты на энергетическом объекте и одном из важных элементов системы противоракетной обороны в Москве. По данным силовиков, один из мужчин был завербован сотрудником СБУ, после чего привлек к сотрудничеству своего знакомого.

В Смоленской и Калужской областях они забрали из тайника FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств. Подозреваемые должны были настроить ударные беспилотники, доставить их к месту запуска в Московской области и активировать перед взлетом; дальнейшее управление планировалось с территории Украины. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

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