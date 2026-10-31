Медведев назвал события в Польше конституционным переворотом
В Польше произошел конституционный переворот. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
«В Польше конституционный переворот. Либералы <…> [премьер-министра Польши Дональда] Туска гнобят консерваторов из ПиС [партии «Право и Справедливость»]», – сказано в сообщении.
Зампред Совбеза РФ добавил, что похожие события происходили на Украине.
«Ну что тут скажешь? На ум приходит только старый школьный анекдот, который завершается словами: "и эти люди ругаются за то, что мы с братом ковырялись в носу…"», – заключил Медведев.
30 октября судья конституционного трибунала Польши Анна Корвин-Пиотровская издала два постановления о приостановке полномочий четырех судей трибунала, включая его председателя и вице-председателя, сроком на один месяц. Корвин-Пиотровская заявила, что теперь сама управляет судебным органом, сославшись на соответствующий закон.
В этот же день на странице конституционного трибунала в соцсети X появилось заявление, в котором действия прокуратуры и избранных сеймом судей были названы государственным переворотом.