Собянин: силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max. Он отметил, что на месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.
В период с 20:30 мск 29 октября до 07:30 мск 30 октября в сторону Московского региона направлялось 862 БПЛА. Большую часть из них уничтожили на дальних рубежах. 170 беспилотников нейтрализовали на подлете к Москве.