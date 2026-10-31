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Собянин: силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве

Антон Потоков

Силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max. Он отметил, что на месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.

В период с 20:30 мск 29 октября до 07:30 мск 30 октября в сторону Московского региона направлялось 862 БПЛА. Большую часть из них уничтожили на дальних рубежах. 170 беспилотников нейтрализовали на подлете к Москве.

В ночь на 31 октября над территорией России сбили 433 украинских дрона. В поселке Климово Брянской области в результате удара украинского дрона-камикадзе по частному дому погибли два человека, еще пять получили ранения. Также пострадали три человека из других населенных пунктов области. 

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