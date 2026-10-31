В аэропортах Екатеринбурга и Перми ввели ограничения на полеты
В аэропортах Екатеринбурга («Кольцово») и Перми («Большое Савино») временно приостановили прием и отправку самолетов. Об этом сообщила Росавиация.
По данным ведомства, ограничения вступили в силу в 5:59 мск. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные ограничения с 6:29 мск действуют в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска («Бегишево»). В Уфе прием и выпуск воздушных судов приостановили с 5:54 мск, а в Казани – с 2:29 мск.
В ночь на 30 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 1043 украинских беспилотника над 20 регионами страны, сообщало Минобороны РФ.
На фоне атак Росавиация временно ограничивала работу аэропортов Ярославля («Туношна»), Пензы, Саратова («Гагарин»), Ульяновска («Баратаевка»), Самары, Казани, Бугульмы, Нижнекамска, Чебоксар и Саранска. Ограничения также вводились во всех четырех аэропортах московского авиаузла – «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковском».