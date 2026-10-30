На заводе боеприпасов в Испании произошел взрыв

28 октября в районе станции Урда (провинция Толедо) в Испании столкнулись два скоростных поезда, следовавших из Мадрида в Севилью. В поезде AVE оператора Renfe находились 397 пассажиров, в составе компании Iryo – 147 пассажиров и младенец. 30 октября elDiario сообщило, что число погибших в результате столкновения двух поездов увеличилось до 74 человек. Спасательные службы продолжают работы на месте катастрофы. По предварительным данным, аварии предшествовали техническая неисправность и как минимум три ошибки, допущенные при организации движения поездов.