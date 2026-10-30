На заводе боеприпасов в Испании произошел взрыв
На заводе боеприпасов в городе Гранада в автономном сообществе Андалусия на юге Испании произошел взрыв. Об этом сообщило агентство Europa Press со ссылкой на источники из службы координации чрезвычайных ситуаций. Пострадали три человека.
Сообщения об инциденте поступили утром 30 октября. На место прибыли медики, гражданская гвардия, полиция и пожарные. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали три человека, у них были выявлены незначительные проблемы со слухом. Пострадавших доставили в больницу. Представитель завода сообщил, что серьезных травм никто не получил.
По предварительным данным, взрыв произошел в зоне сжигания отходов. Профсоюз UGT сообщил агентству, что причиной взрыва могли стать испытания, проводимые на заводе.
28 октября в районе станции Урда (провинция Толедо) в Испании столкнулись два скоростных поезда, следовавших из Мадрида в Севилью. В поезде AVE оператора Renfe находились 397 пассажиров, в составе компании Iryo – 147 пассажиров и младенец. 30 октября elDiario сообщило, что число погибших в результате столкновения двух поездов увеличилось до 74 человек. Спасательные службы продолжают работы на месте катастрофы. По предварительным данным, аварии предшествовали техническая неисправность и как минимум три ошибки, допущенные при организации движения поездов.