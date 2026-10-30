Индекс Nasdaq-100 упал на 3% на фоне распродажи акций технологических компаний
Индекс Nasdaq-100 снизился примерно на 3% на фоне распродажи и падения стоимости акций технологических компаний и криптовалюты. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Акции корпорации Intel подешевели на 28%. Также на фоне увеличения капитальных расходов упали акции Amazon, а после сообщений о хакерской атаке на криптовалютную биржу Binance стоимость биткойна снизилась приблизительно до $77 000.
Также на фоне сообщений о возможном возобновлении ударов США по Ирану подорожала нефть.
Кроме того, по информации Bloomberg, основные направления деятельности крупнейших технологических компаний США начинают демонстрировать признаки снижения темпов роста. По мнению агентства, данный фактор заставляет инвесторов задуматься о дальнейшем спросе на все, что связано с искусственным интеллектом.
«Если основные биржевые индексы начнут падать более стремительно, весьма вероятно, что инвесторы перестанут вкладывать средства в другие секторы и начнут переводить их в наличные», – сказал аналитик Мэтт Малей из инвестиционной компании Miller Tabak & Co.
29 октября основатель хедж-фонда Tudor Investment Corporation Пол Тюдор Джонс сообщил, что рынок акций США в 2027 г. может снизиться из-за размещения значительного количества новых акций технологических компаний.
Nasdaq-100 (NDX) – это фондовый индекс, отслеживающий динамику 100 крупнейших нефинансовых компаний, акции которых торгуются на бирже Nasdaq. Индекс был запущен 31 января 1985 г. и использует метод взвешивания по модифицированной рыночной капитализации, при котором крупные компании оказывают большее влияние, но при этом действуют ограничения, чтобы предотвратить доминирование одной корпорации. В отличие от S&P 500, он не включает финансовые компании и в значительной степени сконцентрирован на секторах «новой экономики» – технологиях, потребительских товарах и здравоохранении, что делает его ключевым бенчмарком для инновационных и растущих компаний.