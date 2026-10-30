Индекс Nasdaq-100 упал на 3% на фоне распродажи акций технологических компаний

Nasdaq-100 (NDX) – это фондовый индекс, отслеживающий динамику 100 крупнейших нефинансовых компаний, акции которых торгуются на бирже Nasdaq. Индекс был запущен 31 января 1985 г. и использует метод взвешивания по модифицированной рыночной капитализации, при котором крупные компании оказывают большее влияние, но при этом действуют ограничения, чтобы предотвратить доминирование одной корпорации. В отличие от S&P 500, он не включает финансовые компании и в значительной степени сконцентрирован на секторах «новой экономики» – технологиях, потребительских товарах и здравоохранении, что делает его ключевым бенчмарком для инновационных и растущих компаний.