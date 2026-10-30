Мосбиржа с 5 ноября запретит «шортить» акции МГКЛ
По решению Национального клирингового центра (НКЦ) с 5 ноября запрещаются короткие продажи по акциям ПАО «МГКЛ». Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
С 3 ноября начинают действовать ограничения на короткие продажи в пределах 5 млн акций.
Ранее МГКЛ допустила технический дефолт по выпуску облигаций серии 001Р-07: 29 октября эмитент не выплатил купонный доход за 21-й купонный период в размере 24,66 млн руб., или 24,66 руб. на одну облигацию.
Падение акций и облигаций началось после новостей о том, что ФНС заблокировала счета восьми дочерних компаний МГКЛ, указанных в отчетности за первое полугодие по МСФО, на общую сумму около 1,22 млрд руб. Представитель МГКЛ 27 октября сказал «Ведомостям», что в компании контролируют погашение задолженности отдельных дочерних обществ и взаимодействуют с налоговыми органами.
28 октября группа сообщила, что совокупная налоговая задолженность «дочек» снизилась примерно на 30% до 800 млн руб. За 10 месяцев 2026 г. группа уплатила налогов на 567,5 млн руб., за весь 2025 г. – 614,5 млн руб.