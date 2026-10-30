Утренний звон по рынку акций 30 октября

Утренний звон по рынку акций 30 октябряБиржа продолжает борьбу за отметку 2500 по индексу
Торги на российском рынке акций в пятницу начались умеренным снижением. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,18% и составил 2487,99. Индекс РТС снизился на 0,18% и составил 971,50..
Базовый сценарий на сегодня – консолидация индекса в диапазоне 2480-2530 пунктов с попытками вновь подняться выше отметки 2500.
Коррекционное отступление
Рынок акций в четверг не удержался выше психологически важной отметки 2500 пунктов и завершил торги уверенным снижением. Индекс Мосбиржи потерял 1,35%, закрывшись на уровне 2492,38 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 1,12%, до 973,22 пункта.
Основным драйвером снижения стала фиксация прибыли инвесторами после периода роста. Аналитики отмечают, что технические факторы сработали против рынка: перекупленность способствовала переходу инвесторов к продажам, что к концу торгов вернула индекс к уровням предыдущего закрытия. В БКС прямо указали, что участники торгов фиксируют часть прибыли в перегретых бумагах.
Дополнительное давление на цены оказала коррекция нефтяных котировок. Январский фьючерс на Brent подешевел на 1,76%, до $109,6 за баррель, а WTI – на 2,25%, до $100,58. Падение нефти оказало давление на нефтегазовый сектор рынка, которые почти полностью торговался в красной зоне.
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали
Среди аутсайдеров были
«Полюс» – 1046,80 руб. (-4,68%),
«Алроса» – 20,29 руб. (-3,93%),
«Новатэк» – 1157,4 (-3,37%),
«Северсталь» – 687,8 руб. (-3,43%).
Отчет «Яндекса» омрачил отзыв годовых прогнозов
Отчет «Яндекса» за III квартал 2026 года продемонстрироал уверенный рост по большинству финансовых и операционных показателей, однако он был омрачен вынужденным отзывом годового прогноза.
Квартальные темпы роста выручки и EBITDA (+12%) выглядят солидно, отмечают аналитики, но заметно медленнее, чем в среднем за 9 месяцев (+16% и +30% соответственно). Это указывает на замедление динамики в III квартале по сравнению с началом года.
Особенно показательна скорректированная чистая прибыль: ее рост в квартале составил лишь +2%, хотя за 9 месяцев – +46%. Это говорит о том, что в отчетном квартале компания столкнулась с давлением на прибыльность.
Главная новость отчета – отзыв прогнозов по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 год. Причина – атаки БПЛА на дата-центры в октябре 2026 года, которые произошли после окончания отчетного периода и поэтому не попали в цифры III квартала.
Ранее компания ожидала роста выручки примерно на 20% и EBITDA на уровне 350 млрд руб. Отзыв прогноза – это важный сигнал неопределенности, полагает ряд аналитиков. Компания признает, что последствия атак затрудняют оценку финансовых результатов до конца года, и рассмотрит возможность возобновить прогнозы со следующего квартала.
Финансовые результаты сами по себе выглядят крепкими, но не блестящими, говорят аналитики. Однако отзыв прогноза перевешивает позитив от операционных успехов, делая инвестиционный кейс «Яндекса» на текущий момент гораздо более рискованным и неопределенным, полагают некоторые эксперт. Рынок будет ждать либо возобновления прогнозов в IV квартале, либо более детальной оценки ущерба от атак на инфраструктуру.
Отчет X5: выручка есть, прибыль под давлением
X5 представила финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2026 года по МСФО. Отчетность демонстрирует ускорение роста выручки и восстановление рентабельности, однако чистая прибыль остается под давлением.
Выручка группы за III квартал достигла 1,31 трлн руб., увеличившись на 13% год к году. Это самый высокий квартальный рост за длительный период: в I квартале было +11,3%, во II – +9,9%. За 9 месяцев выручка составила 3,79 трлн руб. (+11,4% г/г).
Ускорение обусловлено ростом LFL-продаж на 7,4% (против +4,2% кварталом ранее) за счет роста трафика на 2,3% и среднего чека на 4,9% и расширением торговых площадей на 5,7% год к году.
Однако чистая прибыль выросла лишь на 3,8% до 29,3 млрд руб., а рентабельность по ней осталась низкой – 2,2%. Основными причинам сдержанной динамики стали рост процентных расходов, эффект высокой баз (годом ранее прибыль поддерживалась низкой эффективной ставкой налога) и давлением со стороны быстрорастущих, но менее прибыльных сегментов «Чижика» и цифрового бизнеса.
Аналитики в целом оценили отчетность как умеренно позитивную. Компания демонстрирует ускорение операционной динамики и контроль над издержками, но конечная прибыль пока не восстановилась в полной мере.
Для инвесторов ключевым остается вопрос, сможет ли X5 транслировать рост EBITDA в чистую прибыль и дивиденды в условиях высокой долговой нагрузки и структурных сдвигов внутри портфеля форматов.
Что день грядущий нам готовит
Нефть выше $116 – главная опора рынка сегодня. Утром Brent растет на 1,1-1,3% на фоне напряженности в Ормузском проливе после заявлений КСИР Ирана о перехвате американского беспилотника.
Техническая картина остается бычьей, полагают многие аналитики. Коррекция от максимумов 2543 пунктов носила характер «прокола, а не пробоя» поддержки 2500 – так снимается краткосрочная перекупленность. Летне-осенний тренд вверх сохраняется, а закрытие октября, вероятно, пройдет около уровня 2500.