Утренний звон по рынку акций 30 октября

Финансовые результаты сами по себе выглядят крепкими, но не блестящими, говорят аналитики. Однако отзыв прогноза перевешивает позитив от операционных успехов, делая инвестиционный кейс «Яндекса» на текущий момент гораздо более рискованным и неопределенным, полагают некоторые эксперт. Рынок будет ждать либо возобновления прогнозов в IV квартале, либо более детальной оценки ущерба от атак на инфраструктуру.