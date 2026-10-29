Криптобиржа KuCoin прекращает обслуживание пользователей из России и Белоруссии
Криптовалютная биржа KuCoin объявила о прекращении обслуживания пользователей из России и Белоруссии. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте платформы.
«В соответствии с применимыми законодательными и регуляторными требованиями KuCoin немедленно прекращает предоставление услуг пользователям в России и Белоруссии», – говорится в сообщении. Ограничения распространяются на все продукты, услуги и функции криптобиржи.
При этом KuCoin намерена обеспечить затронутым пользователям возможность закрыть открытые позиции и вывести активы. Владельцы аккаунтов, на которых распространяются ограничения, получат отдельные уведомления со сроками и инструкциями.
Пользователям, которые не получили уведомление, предпринимать никаких действий не требуется, уточнили в компании. При этом их аккаунты продолжат регулироваться условиями использования платформы и действующими ограничениями.
16 октября «Ведомости» писали, что с 1 июля 2027 г. гражданам запретят проводить p2p-сделки – прямую покупку или продажу криптовалюты без участия посредника, говорится в разъяснении ЦБ правил обращения криптовалюты в России. Также запрещается переводить криптовалюту с цифрового счета на собственные некастодиальные кошельки, где можно самостоятельно управлять приватными ключами и секретной фразой восстановления.