Криптобиржа KuCoin прекращает обслуживание пользователей из России и Белоруссии

16 октября «Ведомости» писали, что с 1 июля 2027 г. гражданам запретят проводить p2p-сделки – прямую покупку или продажу криптовалюты без участия посредника, говорится в разъяснении ЦБ правил обращения криптовалюты в России. Также запрещается переводить криптовалюту с цифрового счета на собственные некастодиальные кошельки, где можно самостоятельно управлять приватными ключами и секретной фразой восстановления.