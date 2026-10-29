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ЦБ разочарован позицией Мосбиржи в спорах с эмитентами об инициативах регулятора

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России раскритиковал Московскую биржу за недостаточную поддержку интересов инвесторов при обсуждении новых требований к эмитентам. Торговая площадка зачастую занимает сторону компаний, а не регулятора, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на форуме Мосбиржи по корпоративному управлению, сообщает «Интерфакс».

«Что неприятно: что инфраструктура, в частности «Московская биржа», она больше склоняется к стороне эмитентов. И это, конечно, большая-большая проблема», – заявил Чистюхин.

По его словам, регулятор продолжает обсуждать изменения в правилах листинга, раскрытия информации и проведения собраний акционеров. При этом эмитенты выступают против большинства предложений ЦБ, тогда как инвесторы, напротив, считают новые требования недостаточно жесткими.

Чистюхин подчеркнул, что регулятор рассчитывал на более активную поддержку Мосбиржи. Он связал осторожность торговой площадки с необходимостью сохранять клиентов и нежеланием принимать непопулярные решения.

Председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов в ответ заявил, что биржа должна быть самостоятельным участником рынка, а не инструментом регулятора. По его словам, площадка намерена пересмотреть подходы к взаимодействию с ЦБ.

6 августа ЦБ представил проект новых требований к листингу. В частности, предлагается установить минимальный объем первичного размещения акций, а также обязать эмитентов привлекать независимых аналитиков и получать рейтинги акций после IPO.

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