ЦБ разочарован позицией Мосбиржи в спорах с эмитентами об инициативах регулятора

По его словам, регулятор продолжает обсуждать изменения в правилах листинга, раскрытия информации и проведения собраний акционеров. При этом эмитенты выступают против большинства предложений ЦБ, тогда как инвесторы, напротив, считают новые требования недостаточно жесткими.