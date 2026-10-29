НАУФОР получила от Банка России статус СРО цифровых депозитариев

Сейчас НАУФОР является СРО на финансовом рынке для брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами, депозитариев, инвестиционных советников, управляющих компаний ПИФ/НПФ, специализированных депозитариев, регистраторов, акционерных инвестиционных фондов. Кроме того, ассоциация получила статус СРО для операторов информационных систем (ОИС), и к ней присоединились уже семь компаний-операторов.