Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 501,5+0,37%RTSI976,73+0,36%RGBI112,35+0,04%RGBITR778,07+0,07%
Главная / Инвестиции /

НАУФОР получила от Банка России статус СРО цифровых депозитариев

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) получила статус саморегулируемой организации (СРО) в отношении деятельности цифровых депозитариев и организаций, которые осуществляют обмен криптовалют. Об этом сообщается в Telegram-канале ассоциации.

Решение принял Банк России 29 октября. С новым статусом НАУФОР будет участвовать в разработке стандартов, контролировать их исполнение и представлять интересы индустрии перед регулятором при доработке нормативной базы.

Сейчас НАУФОР является СРО на финансовом рынке для брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами, депозитариев, инвестиционных советников, управляющих компаний ПИФ/НПФ, специализированных депозитариев, регистраторов, акционерных инвестиционных фондов. Кроме того, ассоциация получила статус СРО для операторов информационных систем (ОИС), и к ней присоединились уже семь компаний-операторов.

С 5 октября в силу вступил порядок допуска цифровых депозитариев, криптообменников и ОИС на рынок криптовалют. Компании должны предоставлять ЦБ установленный комплект документов и подтверждать соответствие требованиям к руководителям и отдельным должностным лицам. Для уже работающих участников рынка предусмотрен упрощенный порядок получения статуса.

Регулятор также определил правила ведения реестров, обновления данных и публикации сведений о зарегистрированных организациях. Для криптообменников минимальный размер собственных средств составляет 15 млн руб., а для цифровых депозитариев – от 50 млн до 250 млн руб. в зависимости от вида деятельности.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь