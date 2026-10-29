НАУФОР получила от Банка России статус СРО цифровых депозитариев
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) получила статус саморегулируемой организации (СРО) в отношении деятельности цифровых депозитариев и организаций, которые осуществляют обмен криптовалют. Об этом сообщается в Telegram-канале ассоциации.
Решение принял Банк России 29 октября. С новым статусом НАУФОР будет участвовать в разработке стандартов, контролировать их исполнение и представлять интересы индустрии перед регулятором при доработке нормативной базы.
Сейчас НАУФОР является СРО на финансовом рынке для брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами, депозитариев, инвестиционных советников, управляющих компаний ПИФ/НПФ, специализированных депозитариев, регистраторов, акционерных инвестиционных фондов. Кроме того, ассоциация получила статус СРО для операторов информационных систем (ОИС), и к ней присоединились уже семь компаний-операторов.
С 5 октября в силу вступил порядок допуска цифровых депозитариев, криптообменников и ОИС на рынок криптовалют. Компании должны предоставлять ЦБ установленный комплект документов и подтверждать соответствие требованиям к руководителям и отдельным должностным лицам. Для уже работающих участников рынка предусмотрен упрощенный порядок получения статуса.
Регулятор также определил правила ведения реестров, обновления данных и публикации сведений о зарегистрированных организациях. Для криптообменников минимальный размер собственных средств составляет 15 млн руб., а для цифровых депозитариев – от 50 млн до 250 млн руб. в зависимости от вида деятельности.