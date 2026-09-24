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Главная / Финансы /

ЦБ утвердил порядок допуска компаний на рынок криптовалют

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России определил порядок допуска цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информационных систем (ОИС) на рынок криптовалют. С 5 октября 2026 г. вступят в силу нормативные акты, которые устанавливают требования к участникам и правила их включения в специальные реестры регулятора.

Компании должны будут предоставить ЦБ установленный комплект документов и подтвердить соответствие требованиям к руководителям и отдельным должностным лицам. Для уже работающих участников рынка предусмотрен упрощенный порядок получения статуса цифрового депозитария или криптообменника. Банк России также определил правила ведения реестров, обновления данных и публикации сведений о зарегистрированных организациях. Для криптообменников минимальный размер собственных средств составляет 15 млн руб., а для цифровых депозитариев – от 50 млн до 250 млн руб. в зависимости от вида деятельности.

21 июля Госдума приняла закон о легализации обращения криптовалют в России. Документ передал Банку России регулирование и надзор за новым рынком. 27 июля регулятор подготовил первые проекты нормативных актов для его запуска, включая требования к цифровым депозитариям и их капиталу.

4 августа президент Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалют. Его основные положения вступили в силу 1 сентября. При этом криптообменники смогут работать без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 г. 23 сентября Московская биржа сообщила о подготовке торговой инфраструктуры для криптовалют, при этом на тот момент ни одной лицензии на деятельность криптодепозитария еще не было одобрено.

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