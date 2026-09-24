ЦБ утвердил порядок допуска компаний на рынок криптовалют

4 августа президент Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалют. Его основные положения вступили в силу 1 сентября. При этом криптообменники смогут работать без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 г. 23 сентября Московская биржа сообщила о подготовке торговой инфраструктуры для криптовалют, при этом на тот момент ни одной лицензии на деятельность криптодепозитария еще не было одобрено.