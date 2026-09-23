Мосбиржа готовится к запуску курса биткойна к рублю
Мосбиржа также планирует запустить курс биткойна к квазидоллару – USDRUB_TOM. Закольцует курс самого квазидоллара к рублю – USDx/RUB.
«С учетом уже торгующихся у нас USDx/RUB будет так называемый треугольник из трех взаимосвязанных инструментов, что повышает эффективность операций участников», – сказал Швецов.
О финальной реализации и запуске торгов он сказал, что инициатива сейчас на стороне Банка России. По его словам, в стране пока нет ни одной одобренной лицензии на деятельность криптодепозитария.
«РБК инвестиции» задали вопрос ЦБ. Регулятор ответил, что биржи могут проводить торги криптовалютой и Банк России ожидает, что такие операции будут организованы. Более того, необходимо, чтобы неквалифицированные инвесторы могли приобретать криптоинструменты в пределах 300 000 руб. у одного посредника.
4 августа президент Владимир Путин подписал закон о легализации обращения криптовалют в России. Документ признал цифровые валюты имуществом, установил общие требования к их обороту и передал регулирование и надзор за рынком Банку России. Основные положения закона вступили в силу 1 сентября 2026 г. При этом криптообменники смогут работать без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 г.