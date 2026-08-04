Путин подписал закон о легализации криптовалют в России

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 г., но ряд норм начнет действовать позже. Криптообменники смогут работать без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 г. С 1 сентября 2027 г. они и цифровые депозитарии будут обязаны проверять счета покупателей и отказывать в сделках при несовпадении данных. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только наиболее ликвидные криптовалюты в пределах лимита 300 000 руб. в год через каждого посредника.