Путин подписал закон о легализации криптовалют в России

Путин подписал закон о легализации криптовалют в РоссииОн вступит в силу с 1 сентября 2026 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий обращение криптовалют в России, следует из информации на портале правовых актов. Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на них.
Регулирование и надзор в сфере обращения криптовалют будет осуществлять Банк России. Правительство по согласованию с ЦБ и ФСБ сможет устанавливать особый режим обращения цифровых валют для защиты экономических интересов и обеспечения безопасности государства.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 г., но ряд норм начнет действовать позже. Криптообменники смогут работать без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 г. С 1 сентября 2027 г. они и цифровые депозитарии будут обязаны проверять счета покупателей и отказывать в сделках при несовпадении данных. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только наиболее ликвидные криптовалюты в пределах лимита 300 000 руб. в год через каждого посредника.
Правилом также разрешается купля-продажа ценных бумаг и российских цифровых прав за криптовалюты. Для участников внешнеэкономической деятельности доступны все виды криптовалют и любые типы кошельков. Перевод на некастодиальные кошельки на сумму свыше 100 000 руб. будет возможен только после 48-часового периода охлаждения.
Госдума приняла закон о легализации криптовалют 21 июля. Законопроект был внесен правительством 1 апреля с целью создать единую систему правил для всего крипторынка. С 2024 г. в России действуют законы о налогообложении цифровой валюты и признании ее имуществом для целей Уголовного кодекса.