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Госдума приняла закон о легализации криптовалют

Предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября
Ведомости

Депутаты Госдумы приняли законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», который должен определить правила работы крипторынка в России. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях. При рассмотрении документа во втором чтении 16 июля был предложен ряд поправок. «Ведомости» писали, что в новой версии появились статьи, связанные с ограничением переводов денежных средств, требованиям к майнингу и др.

Как изменился законопроект о криптовалютах ко второму чтению

Финансы

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г. При этом введение ряда норм отложено: с 1 июля 2027 г. заработают правила по ограничению переводов средств и статья о цифровых депозитариях-нерезидентах, а некоторые технические положения – с 1 сентября 2027 г. В том числе, имеется в виду регулирование особенности выпуска и обращения цифровых финансовых активов (ЦФА), взаимодействие операторов информсистем с госорганами, включая исполнение запросов и предоставление информации, требованиях и ограничениях для номинальных держателей ЦФА, депозитариев и лиц, осуществляющих учет цифровых прав, и др.

Действующим сейчас операторам обмена ЦФА (это Мосбиржа и «СПБ биржа». – «Ведомости») дают право работать по прежним правилам до 1 марта 2027 г. – то есть предусмотрен переходный период для существующих участников рынка.

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