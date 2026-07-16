Как изменился законопроект о криптовалютах ко второму чтению

В версии, принятой в первом чтении, указано, что в России появится перечень лиц, в пользу которых будут запрещены переводы «при организации обращения цифровых валют». Ко второму чтению в документе появилась статья об ограничениях переводов денежных средств: банки и филиалы иностранных банков обяжут отказывать резидентам в переводах (в том числе трансграничных по картам) в пользу получателей, если у них будут основания подозревать, что это «неуполномоченный получатель», то есть лицо, фактически занимающееся обменом криптовалют без включения в соответствующий реестр. Банк России будет рассылать банкам сведения о таких получателях и об иностранных платежных сервисах, которые обслуживают подобные переводы. Исключение сделано для расчетов по внешнеторговым контрактам и для операций через легальных участников рынка.