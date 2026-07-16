Как изменился законопроект о криптовалютах ко второму чтению

Как изменился законопроект о криптовалютах ко второму чтениюНовая версия включает статьи об ограничении переводов и расширяет платежные возможности крипты
Законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», который должен определить правила работы крипторынка в России, доработали ко второму чтению. В новой версии, с которой ознакомились «Ведомости», появились статьи, связанные с ограничением переводов денежных средств, требованиям к майнингу и др.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г., но введение ряда норм отложено: с 1 июля 2027 г. заработают правила по ограничению переводов денежных средств и статья о цифровых депозитариях-нерезидентах, а некоторые технические положения – с 1 сентября 2027 г. Речь, в частности, идет о регулировании особенности выпуска и обращения цифровых финансовых активов (ЦФА), взаимодействия операторов информационных систем с госорганами, включая исполнение запросов и предоставление информации, требованиях и ограничениях для номинальных держателей ЦФА, депозитариев и лиц, осуществляющих учет цифровых прав и др. Действующим сейчас операторам обмена ЦФА (это Мосбиржа и «СПБ биржа». – «Ведомости») дают право работать по прежним правилам до 1 марта 2027 г. – то есть предусмотрен переходный период для существующих участников рынка.
Что изменилось ко второму чтению
В версии, принятой в первом чтении, указано, что в России появится перечень лиц, в пользу которых будут запрещены переводы «при организации обращения цифровых валют». Ко второму чтению в документе появилась статья об ограничениях переводов денежных средств: банки и филиалы иностранных банков обяжут отказывать резидентам в переводах (в том числе трансграничных по картам) в пользу получателей, если у них будут основания подозревать, что это «неуполномоченный получатель», то есть лицо, фактически занимающееся обменом криптовалют без включения в соответствующий реестр. Банк России будет рассылать банкам сведения о таких получателях и об иностранных платежных сервисах, которые обслуживают подобные переводы. Исключение сделано для расчетов по внешнеторговым контрактам и для операций через легальных участников рынка.
Ко второму чтения законодатели уточнили правила для трансграничных операций. Вывод цифровой валюты на адрес вне российского депозитария разрешили, но только на счет лицензированной иностранной организации – биржи или депозитария.
В новой версии законопроекта расширены возможности использования криптовалюты. Изначально было указано, что криптовалюта не может встречно предоставляться за товары, услуги, выполняемые работы, ценные бумаги, результаты интеллектуальной деятельности. Теперь появился новый пункт, что ею можно оплачивать ценные бумаги, иные цифровые валюты или цифровые права – такое право появится у криптообменников.
Новая версия также конкретизирует требования к майнингу: заниматься им как индивидуальный предприниматель (ИП) или юрлицо можно только после включения в реестр майнеров, который ведет ФНС. Физлицам без статуса ИП майнинг разрешен в пределах лимита энергопотребления, устанавливаемого правительством. ИП и организациям с судимостью за экономические и ряд тяжких преступлений, а также фигурантам «антиотмывочных» и санкционных перечней заниматься майнингом запретят. Чтобы быть организатором майнинг-пула и оператором майнинговой инфраструктуры, также потребуется войти в обязательные реестры.
В новой версии появился прямой запрет на публичные оферты о приобретении криптовалют и цифровых прав в обмен на ценные бумаги, а также запрет делать предложения о покупке криптовалюты лицам, для которых брокер по закону не вправе ее приобретать.
Законопроект детализирует терминологию в сфере цифровых активов: в нем теперь более четко разграничены категории цифровых прав и активов – в том числе гибридные и утилитарные права, цифровые акции, долговые активы, а также иностранные цифровые инструменты. Отдельно раскрыто понятие беспоставочного инструмента – он фиксирует исключительно денежные требования владельца.
Банк России наделен полномочием досрочно прекращать действие экспериментального правового режима (ЭПР) по закону № 258‑ФЗ, который сейчас позволяет российским компаниям применять криптовалюту для трансграничных расчетов. Для участников действующего ЭПР предусмотрен упрощенный порядок интеграции в новую систему: до 1 июля 2027 г. ЦБ обязан рассматривать их заявки на включение в реестры цифровых депозитариев и криптообменников в течение одного рабочего дня.
Кроме того, к новым игрокам рынка предъявляются дополнительные требования: цифровые депозитарии, криптообменники и операторы размещения цифровых прав обязаны состоять в саморегулируемых организациях финансового рынка.
Правила крипторынка
Правительство внесло законопроект в Госдуму 1 апреля 2026 г. Цель – создать единую систему правил для всего крипторынка: от инвесторов и майнеров до профессиональных посредников. 21 апреля Госдума приняла законопроект в первом чтении.
Право продавать криптовалюту, согласно законопроекту, предоставляется только специальным организациям, получившим официальное разрешение. К таким организациям относятся цифровые депозитарии, лицензированные ЦБ криптообменники, а также брокеры и доверительные управляющие, соблюдающие установленные требования.
Покупать криптовалюту могут резиденты, но только через лицензированных посредников. Право на покупку также получают участники внешнеторговых договоров в рамках заключенных контрактов. Криптовалюту смогут приобретать лица, занимающиеся майнингом, – в результате этой деятельности. Отдельную категорию составляют квалифицированные инвесторы, для которых действуют особые правила: доступ к специальным инструментам, возможность приобретения активов без прохождения тестирования.
Чтобы начать торги на крипторынке неквалифицированным инвесторам будет необходимо пройти тестирование и подтвердить ознакомление с рисками. Также они будет должны соблюдать лимит в 300 000 руб. и работать через лицензированного посредника. Квалифицированные инвесторы тоже должны пройти тестирование, а также осуществлять операции через лицензированного посредника. При этом для них не действует правило о лимите на покупки и они получат доступ к большему количеству инструментов.
В версии ко второму чтению квалифицированные инвесторы получили право приобретать иностранные инструменты через российскую инфраструктуру с 1 сентября 2026 г. Для неквалифицированных инвесторов доступ откроют только после того, как Банк России включит конкретный инструмент в специальный перечень разрешенных.
Для осуществления покупок установлены условия. В частности, все операции должны проводиться исключительно через легальные каналы.
Допускается использование цифровых валют для оплаты комиссий в информационных системах, проведение внешнеторговых операций через легальные площадки, а также обмен криптовалют на другие цифровые активы и права. Запрещается использование криптовалюты как средства платежа внутри страны за исключением получения вознаграждения лицом, осуществляющим майнинг, оплаты комиссий и др.
Банки получат инструмент для блокировки переводов: если получатель находится в перечне лиц, организующих обращение криптовалюты без лицензии, или код операции указывает на криптовалютный характер платежа, кредитная организация обязана ему отказать.