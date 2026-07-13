Экономисты ожидают эффекта в 423 млрд рублей от внедрения цифрового рубля

Значительную часть потенциальной выгоды способен получить реальный сектор экономики (до 348 млрд руб.) за счет снижения затрат на платежи и переводы, ускорения расчетов, повышения эффективности управления ликвидностью, автоматизации сложных сделок и проведения трансграничных операций, поясняют экономисты. Банковский сектор может получить до 75 млрд руб. в год за счет продуктов и сервисов на базе цифрового рубля, полагают авторы. Банки смогут предложить корпоративным клиентам решения для казначейства, смарт-контракты, интеграцию с учетными системами бизнеса, сервисы для трансграничных расчетов и новые сценарии обслуживания, перечисляют авторы исследования.