Экономисты ожидают эффекта в 423 млрд рублей от внедрения цифрового рубля

Экономисты ожидают эффекта в 423 млрд рублей от внедрения цифрового рубляВ основном его обеспечит снижение транзакционных издержек реального сектора
Цифровой рубль может дать экономике России 423 млрд руб. в год, подсчитали экономисты Центрального университета (создан в 2023 г. Т-банком в партнерстве с 30 IT-компаниями). Оценка учитывает полный потенциал инструмента при широком внедрении и появлении новых продуктов на базе его инфраструктуры, отмечают авторы. Для этого цифровой рубль должен стать частью более сложного процесса – управления денежными потоками, исполнения сделки или международных расчетов, подчеркивают эксперты.
Значительную часть потенциальной выгоды способен получить реальный сектор экономики (до 348 млрд руб.) за счет снижения затрат на платежи и переводы, ускорения расчетов, повышения эффективности управления ликвидностью, автоматизации сложных сделок и проведения трансграничных операций, поясняют экономисты. Банковский сектор может получить до 75 млрд руб. в год за счет продуктов и сервисов на базе цифрового рубля, полагают авторы. Банки смогут предложить корпоративным клиентам решения для казначейства, смарт-контракты, интеграцию с учетными системами бизнеса, сервисы для трансграничных расчетов и новые сценарии обслуживания, перечисляют авторы исследования.