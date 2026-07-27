ЦБ подготовил первые проекты актов для запуска рынка криптовалют в РФ
Банк России разработал первые проекты нормативных актов в рамках закона о регулировании криптовалют, который вступит в силу 1 сентября 2026 г. Документы опубликованы на сайте регулятора.
Проекты предусматривают создание правил для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами. Порядок проведения торгов будет определяться правилами биржи, которая также будет рассчитывать рыночную и средневзвешенную стоимость цифровых активов.
Кроме того, ЦБ разработал требования к цифровым депозитариям. Новые участники рынка, которые будут вести учет криптовалют и цифровых прав, должны будут обладать собственным капиталом от 50 млн до 250 млн руб. Его минимальный размер будет зависеть от характера деятельности, в том числе от работы с открытыми распределенными реестрами, и обеспечения расчетов по итогам торгов. Имущество, составляющее собственные средства, должно быть ликвидным. Аналогичные требования будут и для операторов электронных платформ, чьи функции станут выполнять операторы информационных систем. Вести реестр цифровых депозитариев будет Банк России.
24 июля Совет Федерации одобрил закон о регулировании криптовалют и цифровых прав. Документ был принят Госдумой 21 июля. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 г., при этом отдельные положения, включая нормы о цифровых депозитариях-нерезидентах и ограничении денежных переводов, начнут действовать с июля и сентября 2027 г.