ЦБ подготовил первые проекты актов для запуска рынка криптовалют в РФ

Кроме того, ЦБ разработал требования к цифровым депозитариям. Новые участники рынка, которые будут вести учет криптовалют и цифровых прав, должны будут обладать собственным капиталом от 50 млн до 250 млн руб. Его минимальный размер будет зависеть от характера деятельности, в том числе от работы с открытыми распределенными реестрами, и обеспечения расчетов по итогам торгов. Имущество, составляющее собственные средства, должно быть ликвидным. Аналогичные требования будут и для операторов электронных платформ, чьи функции станут выполнять операторы информационных систем. Вести реестр цифровых депозитариев будет Банк России.