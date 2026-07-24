СФ одобрил закон о регулировании криптовалют

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г. При этом введение ряда норм отложено: с 1 июля 2027 г. заработают правила по ограничению переводов средств и статья о цифровых депозитариях-нерезидентах, а некоторые технические положения – с 1 сентября 2027 г.