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СФ одобрил закон о регулировании криптовалют

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон о регулировании криптовалют и цифровых прав. Решение было принято на пленарном заседании верхней палаты парламента.

21 июля законопроект приняла Госдума во втором и третьем чтениях. При рассмотрении документа во втором чтении 16 июля был предложен ряд поправок. «Ведомости» писали, что в новой версии появились статьи, связанные с ограничением переводов денежных средств, требованиям к майнингу и др.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г. При этом введение ряда норм отложено: с 1 июля 2027 г. заработают правила по ограничению переводов средств и статья о цифровых депозитариях-нерезидентах, а некоторые технические положения – с 1 сентября 2027 г.

В том числе, имеется в виду регулирование особенности выпуска и обращения цифровых финансовых активов (ЦФА), взаимодействие операторов информсистем с госорганами, включая исполнение запросов и предоставление информации, требованиях и ограничениях для номинальных держателей ЦФА, депозитариев и лиц, осуществляющих учет цифровых прав, и др.

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