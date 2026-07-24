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«Сбер» намерен запустить цифровой депозитарий для криптовалют к декабрю

Ведомости

«Сбер» поддерживает принятие закона о регулировании рынка криптовалют, считая его важным этапом формирования рынка цифровых активов в России. Банк намерен до конца года запустить цифровой депозитарий. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, банк принимал участие в консультациях с Банком России по подготовке законопроекта, делился практическим опытом, экспертными наработками и оценкой рисков. Это позволило выработать подход, учитывающий интересы государства, защиту инвесторов и развитие рынка.

Ведяхин рассказал, что одним из ключевых элементов новой инфраструктуры станет цифровой депозитарий. Он будет вести учет прав клиентов на криптовалюту, отражать операции за пределами основного блокчейна, а также обеспечивать проведение транзакций по активным кошелькам для исполнения клиентских поручений на перевод валют.

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Ведяхин отметил, что после принятия закона предстоит разработать значительный пакет подзаконных актов. Они должны определить правила депозитарного и бухгалтерского учета, лицензирования новых участников рынка и другие элементы нормативной базы.

21 июля Госдума приняла закон «О цифровой валюте и цифровых правах», который устанавливает правила функционирования рынка криптовалют в России. Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 г. При этом часть положений начнет действовать позднее. С 1 июля 2027 г. заработают нормы, касающиеся ограничения переводов средств и регулирования цифровых депозитариев-нерезидентов, а с 1 сентября 2027 г. вступят в силу отдельные технические положения, регулирующие выпуск и обращение ЦФА, взаимодействие операторов информационных систем с государственными органами, а также требования к депозитариям, номинальным держателям и лицам, осуществляющим учет цифровых прав.

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