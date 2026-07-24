«Сбер» намерен запустить цифровой депозитарий для криптовалют к декабрю
«Сбер» поддерживает принятие закона о регулировании рынка криптовалют, считая его важным этапом формирования рынка цифровых активов в России. Банк намерен до конца года запустить цифровой депозитарий. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
По его словам, банк принимал участие в консультациях с Банком России по подготовке законопроекта, делился практическим опытом, экспертными наработками и оценкой рисков. Это позволило выработать подход, учитывающий интересы государства, защиту инвесторов и развитие рынка.
Ведяхин рассказал, что одним из ключевых элементов новой инфраструктуры станет цифровой депозитарий. Он будет вести учет прав клиентов на криптовалюту, отражать операции за пределами основного блокчейна, а также обеспечивать проведение транзакций по активным кошелькам для исполнения клиентских поручений на перевод валют.
Ведяхин отметил, что после принятия закона предстоит разработать значительный пакет подзаконных актов. Они должны определить правила депозитарного и бухгалтерского учета, лицензирования новых участников рынка и другие элементы нормативной базы.
21 июля Госдума приняла закон «О цифровой валюте и цифровых правах», который устанавливает правила функционирования рынка криптовалют в России. Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 г. При этом часть положений начнет действовать позднее. С 1 июля 2027 г. заработают нормы, касающиеся ограничения переводов средств и регулирования цифровых депозитариев-нерезидентов, а с 1 сентября 2027 г. вступят в силу отдельные технические положения, регулирующие выпуск и обращение ЦФА, взаимодействие операторов информационных систем с государственными органами, а также требования к депозитариям, номинальным держателям и лицам, осуществляющим учет цифровых прав.