«Сбер» намерен запустить цифровой депозитарий для криптовалют к декабрю

21 июля Госдума приняла закон «О цифровой валюте и цифровых правах», который устанавливает правила функционирования рынка криптовалют в России. Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 г. При этом часть положений начнет действовать позднее. С 1 июля 2027 г. заработают нормы, касающиеся ограничения переводов средств и регулирования цифровых депозитариев-нерезидентов, а с 1 сентября 2027 г. вступят в силу отдельные технические положения, регулирующие выпуск и обращение ЦФА, взаимодействие операторов информационных систем с государственными органами, а также требования к депозитариям, номинальным держателям и лицам, осуществляющим учет цифровых прав.