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Главная / Инвестиции /

«Фосагро» планирует на треть увеличить поставки удобрений в Африку

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Фосагро» планирует увеличить поставки удобрений в Африку на 33%, до 2 млн т, в 2027 г. Об этом сообщил замгендиректора компании по маркетингу Михаил Стеркин на форуме «Россия – Африка».

«Для компании "Фосагро" африканский рынок – один из самых важных. Посмотрите на динамику наших поставок: мы в прошлом году поставили 1 млн т удобрений, в этом году поставим 1,5 млн т», – сказал он (цитата по ТАСС).

За девять месяцев прибыль ПАО «Фосагро» по МСФО составила 31,3 млрд руб., что на 67% меньше результата за аналогичный период прошлого года. Выручка при этом выросла на 1% год к году – до 446,06 млрд руб. Валовая прибыль за три квартала составила 133,03 млрд руб., что на 27% меньше. Прибыль от операционной деятельности сократилась до 77,07 млрд руб. (-33%).

27 января министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что Россия стала лидером по экспорту минеральных удобрений в 2025 г. За год страна поставила 43 млн т продукции на зарубежные рынки. 

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