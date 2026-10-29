«Фосагро» планирует на треть увеличить поставки удобрений в Африку

За девять месяцев прибыль ПАО «Фосагро» по МСФО составила 31,3 млрд руб., что на 67% меньше результата за аналогичный период прошлого года. Выручка при этом выросла на 1% год к году – до 446,06 млрд руб. Валовая прибыль за три квартала составила 133,03 млрд руб., что на 27% меньше. Прибыль от операционной деятельности сократилась до 77,07 млрд руб. (-33%).