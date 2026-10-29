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В ЕК предупредили о росте числа жителей ЕС, не способных оплатить отопление

Татьяна Мозолевская
Unsplash
Unsplash

Число жителей Евросоюза, которые не могут позволить себе отопление жилья зимой, в этом году увеличится. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

«Впереди очень тяжелая зима. Каждую зиму около 50 000 жителей ЕС не имеют средств на обогрев своих жилищ. В этом году их число вырастет», – сказал Йоргенсен.

По его словам, нынешний энергетический кризис также угрожает конкурентоспособности европейской экономики. При этом Еврокомиссия не ожидает физических перебоев с поставками топлива в страны ЕС предстоящей зимой, однако прогнозирует сохранение очень высоких цен на энергоносители.

Для решения проблемы еврокомиссар призвал государства Евросоюза ускорить отказ от традиционных видов топлива и переход на альтернативные источники энергии. В числе необходимых мер он назвал дальнейшую электрификацию экономики и более активное использование электромобилей.

28 октября стоимость ноябрьского фьючерса на газ на хабе TTF выросла на 4,1% и достигла 100 евро за МВт\ч – впервые с 21 декабря 2022 г. В пересчете на 1000 куб. м цена составила около $1169.

Bloomberg, комментируя подорожание, отмечает, что Европа все еще далека от экстремальных цен времен энергокризиса. Однако в некоторых частях региона уже начались социальные волнения из-за роста стоимости жизни, а в обрабатывающей промышленности появляются признаки напряжения.

9 октября Politico согласно прогнозу Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) писало, что в случае холодной зимы и ограниченных поставок сжиженного природного газа (СПГ) заполненность европейских хранилищ может сократиться до 11%. Чтобы сохранить запасы на уровне 30% к концу зимы, странам ЕС может потребоваться ограничить потребление газа на 7%.

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