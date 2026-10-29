В ЕК предупредили о росте числа жителей ЕС, не способных оплатить отопление

По его словам, нынешний энергетический кризис также угрожает конкурентоспособности европейской экономики. При этом Еврокомиссия не ожидает физических перебоев с поставками топлива в страны ЕС предстоящей зимой, однако прогнозирует сохранение очень высоких цен на энергоносители.