Кобылкин: замечания участников спецоперации учли в проекте бюджета
Предложения депутатов Госдумы – участников специальной военной операции по мерам поддержки военнослужащих и их семей были учтены при подготовке проекта федерального бюджета. Об этом руководитель фракции «Единой России» Дмитрий Кобылкин рассказал ИС «Вести».
По словам парламентария, впервые в работе над бюджетом участвовали депутаты, имеющие опыт боевых действий. Они подробно изучили положения документа, касающиеся поддержки военнослужащих и их близких.
«Поэтому все замечания, которые были ими обозначены, учтены в этом нашем непростом, но очень сбалансированном бюджете», – подчеркнул Кобылкин.
Он отметил, что депутаты – участники спецоперации хорошо знают проблемы военнослужащих, поэтому их предложения не могли остаться без внимания партии и правительства.
26 октября фракция «Единой России» приняла решение поддержать проект бюджета в первом чтении. Кобылкин сообщил, что законопроект предусматривает финансирование обороны, поддержку участников спецоперации и их семей, развитие экономики и помощь регионам.
27 октября «Единая Россия» предложила уточнить правила списания долгов военнослужащих. Из-за разночтений в законодательстве участники спецоперации могут столкнуться с отказами в списании задолженности до 10 млн руб. Партия намерена проработать этот вопрос совместно с Центробанком и представителями банковского сектора.