Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 502,36+0,4%RTSI977,11+0,4%RGBI112,33+0,02%RGBITR777,93+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кобылкин: замечания участников спецоперации учли в проекте бюджета

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Предложения депутатов Госдумы – участников специальной военной операции по мерам поддержки военнослужащих и их семей были учтены при подготовке проекта федерального бюджета. Об этом руководитель фракции «Единой России» Дмитрий Кобылкин рассказал ИС «Вести».

По словам парламентария, впервые в работе над бюджетом участвовали депутаты, имеющие опыт боевых действий. Они подробно изучили положения документа, касающиеся поддержки военнослужащих и их близких.

«Поэтому все замечания, которые были ими обозначены, учтены в этом нашем непростом, но очень сбалансированном бюджете», – подчеркнул Кобылкин.

Он отметил, что депутаты – участники спецоперации хорошо знают проблемы военнослужащих, поэтому их предложения не могли остаться без внимания партии и правительства.

Читайте также:Комитет по бюджету предупредил о возможных рисках недополучения доходов казны

26 октября фракция «Единой России» приняла решение поддержать проект бюджета в первом чтении. Кобылкин сообщил, что законопроект предусматривает финансирование обороны, поддержку участников спецоперации и их семей, развитие экономики и помощь регионам.

27 октября «Единая Россия» предложила уточнить правила списания долгов военнослужащих. Из-за разночтений в законодательстве участники спецоперации могут столкнуться с отказами в списании задолженности до 10 млн руб. Партия намерена проработать этот вопрос совместно с Центробанком и представителями банковского сектора.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь