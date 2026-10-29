Жертвами нападений медведей в России стали 29 человек
Число жертв нападений медведей в России выросло до 29 человек в этом году, пишет ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.
Девять человек из этого числа погибли в Красноярском крае. Рост погибших связан с возросшими случаями выходов хищников в населенные пункты.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывали частый выход медведей к людям с несколькими факторами. В Минприроды утверждали, что в Сибири сейчас нет ни кедрового ореха, ни лещины, ни ягод, ни грибов, из-за чего медведь остается несытым перед зимовкой. Также это связано со слабым ходом лосося в регионе на фоне общего роста популяции медведей. Рост популяции, в свою очередь, эксперты объяснили тем, что «россияне меньше охотятся».
Кандидат биологических наук Сергей Колчин в колонке для «Ведомостей», в свою очередь, обратил внимание, что среда обитания медведей в России интенсивно трансформируется в результате чрезмерных лесозаготовок и иных форм индустриального освоения территорий. Ситуация также усугубилась из-за обширных лесных пожаров. Острый дефицит естественных кормов и резкое сокращение жизненного пространства вызвали в поведении животных закономерную реакцию – миграцию.