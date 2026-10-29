Война на Ближнем Востоке вызвала интерес к африканской логистике

Со своей стороны Левитин рассказал о препятствиях для полноценного развития торгово-экономическое взаимодействия с государствами Сахеля (к ним относятся и Нигер, Мали и Буркина-Фасо, отношения с которыми у России на подъеме). По его словам, представители России в первую очередь хотели бы зайти на африканский рынок и управлять процессами, а не работать с посредниками, управляющими морскими портами. «Сегодня часть портов управляются западными стивидорами, которые не все хотят работать с российскими грузами. Я уверен, российский минтранс и российская компания Fesco готовы рассмотреть африканские проекты, но только при условии, если это будет совместное предприятие. При этом нам нужны не только железные, но и автомобильные дороги».