Война на Ближнем Востоке вызвала интерес к африканской логистике

Война на Ближнем Востоке вызвала интерес к африканской логистикеУчастие России в развитии инфраструктуры обсуждали на форуме «Россия – Африка»
Международные кризисы в районах Ормузского пролива и Красного моря существенно увеличили глобальную значимость африканской транспортной инфраструктуры и логистических маршрутов. К такому выводу пришли участники дискуссии «Транспортное партнерство Россия – Африка: стратегия, технологии, кадры» в заключительный день экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» 29 октября.
Открыл дискуссию спецпредставитель российского президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. По его словам, в настоящее время Африка становится центром логистического ядра между Европой, США и так называемыми странами Глобального Юга. И поэтому, подчеркнул он, Москва видит свое стратегического направление в развитии глобальной транспортной логистики, чтобы тем самым закрепиться на африканском направлении.
В своем выступлении Левитин обратил внимание на морские порты на восточном побережье Африки, которые, по его словам, соединяют логистические цепочки из России со странами Юга. Он заметил, что не все страны континента имеют выходы к мировому океану, поэтому продвигаемые в регионе проекты могут стать мультимодальными с возможностью привлечения широкого круга участников. У Москвы, со своей стороны, есть соответствующие компетенции как в развитии морских перевозок, так и железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, подчеркнул советник российского президента.
В то же время Левитин призвал участников диалога учесть, что более половины морских портов в африканских странах управляются западными компаниями. А это, отметил он, в условиях антироссийских санкций создает трудности для захода туда российских перевозчиков или судов, перевозящие российские товары.
Министр транспорта и логистики Мозамбика Жоао Жорже Матломбе указал на возросшую значимость своей страны для всей Южной Африки, поскольку от нее берут начало три региональных транспортных коридора, через которые осуществляются экспортно-импортные операции с континентальными государствами. Однако, несмотря на наличие этих преимуществ, министр указал на наличие в регионе определенных трудностей и вызовов, которые мешают африканским странам в полной мере использовать весь свой экономический потенциал. При этом, во-первых, мозамбикское руководство заинтересовано в привлечении российских компаний к модернизации африканских железных дорог. Во-вторых, там хотят видеть зарубежных инвесторов в разведке и добыче полезных ископаемых.
Министр-делегат по вопросам морской экономики Того и по совместительству генеральный директор Autonomous Port of Lome Коку Эдем Тенге заметил, что в контексте международных кризисов вопросы транспорта превратились в геополитический инструмент. С закрытием Ормузского пролива и ростом напряженности в районе Красного моря международные компании ищут альтернативные и надежные маршруты поставок товаров, в том числе через Того. По его мнению, руководство страны потенциально может представить иностранным перевозчикам надежную платформу, по крайней мере, на западном побережье Африки. Глубоководный порт Ломе (столица Того) занимает первое место в своем субрегионе по еженедельным объемам перевозок, который охватывает большую часть государств Сахеля, подчеркнул чиновник.
Как и предыдущий докладчик, Эдем Тенге призвал российские предприятия принять участие в улучшении портовой и железнодорожной инфраструктуры в Западной Африке, чтобы увеличить взаимный товаропоток. «Ранее у меня состоялся разговор по этому поводу с российским министром транспорта Дмитрием Ядровым. При помощи Москвы мы бы хотели создать вокруг Ломе индустриальную зону, чтобы местные предприятия могли производить продукцию для всей Западной Африки», – сказал министр.
В своем докладе министр транспорта и гражданской авиации Центральноафриканской Республики Гонтран Нджоно-Ахаба рассказал о наличии в его стране больших запасов местного сырья. Для его вывоза нужна железная дорога, в стране также есть местные ресурсы, которые можно использовать для постройки дороги. Кроме этого он призвал российских предпринимателей принять участие в модернизации международного аэропорта в Банги, а также речного транспорта.
По словам министра труда, занятости и создания рабочих мест Ганы Эммануэля Агиекума, его правительство заключило соглашение с российскими компаниями о развитии местной логистики со странами региона, а также о поставках российских продовольственных товаров. «Мы [Гана] развиваем транспортную инфраструктуру для связи с Нигером и Буркина-Фасо. Мы уже доставляем грузы на более чем 200 км от побережья вглубь континента. Но этого пока недостаточно. В Африка к конечной стоимости товаров самую большую часть закладывает транспортный сегмент. Например, поставки товаров из Европы в Гану на порядок выше, чем из Ганы в Нигер», – заметил министр. По словам директора по логистике госкорпорации «Росатом» Петра Иванова, логистика закладывает 40% к конечной стоимости произведенной продукции в Африке, тогда как в среднем в мире эта цифра составляет 10%.
Со своей стороны Левитин рассказал о препятствиях для полноценного развития торгово-экономическое взаимодействия с государствами Сахеля (к ним относятся и Нигер, Мали и Буркина-Фасо, отношения с которыми у России на подъеме). По его словам, представители России в первую очередь хотели бы зайти на африканский рынок и управлять процессами, а не работать с посредниками, управляющими морскими портами. «Сегодня часть портов управляются западными стивидорами, которые не все хотят работать с российскими грузами. Я уверен, российский минтранс и российская компания Fesco готовы рассмотреть африканские проекты, но только при условии, если это будет совместное предприятие. При этом нам нужны не только железные, но и автомобильные дороги».
Еще Левитин рассказала о заинтересованности властей североафриканских государств в перенаправлении транспортных потоков из стран Сахеля с запада на север. По его словам, Москва также ведет переговоры с этой группой государств по этому вопросу. «Мы хотим вывозить грузы из ваших стран [Западной Африки]. Но при условии, если будут сформированы равноправные условия сотрудничества», – заключил советник российского президента.
В ответ африканские министры говорили о необходимости развития сотрудничества стран континента с Россией вне зависимости от антироссийских санкций со стороны Запада. «Мы рассматриваем российско-мозамбикское отношение как возможность для обхода ограничительных мер. Это, безусловно, выгодно нам [Мапуту] – доступ российских компаний к рынку Мозамбика открывает возможность для обхода санкций. Совместная кооперация приносит больше позитивных возможностей, чем рисков. Мы должны обеспечить большую безопасность и устойчивость рынка, его стабильность», – заключил министр транспорта Мозамбика Жорже Матломбе.