Зачем «Логика молока» купила бренды 5Yes! и Velle

Зачем «Логика молока» купила бренды 5Yes! и VelleПокупка двух производителей растительных продуктов могла обойтись почти в миллиард рублей
Производитель молочных продуктов и детского питания «Логика молока» (бывшая «Данон Россия») выкупил владельцев брендов растительных напитков 5Yes! (ООО «Полигрин») и Velle (ООО «Велле Холдинг»). Суммы сделок компания не раскрывает.
О приобретении «Полигрина» производитель сообщил 26 октября, а через два дня стало известно о покупке «Велле Холдинга». Растительные напитки 5Yes! ориентированы прежде всего на кофейни и рестораны. В портфеле компании – товарные позиции для HoReCa, всего более 20 SKU. У Velle представлены уникальные для российского рынка питьевые и ложковые растительные йогурты, каши, растительные сливки, сметаны, кофейные напитки. Всего в портфель входит более 30 SKU.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сообщил «Ведомостям», что оценивает сделку по покупке бренда 5Yes! в 500–600 млн руб. По Velle ориентир не превышает 300 млн руб. с учетом чистого долга, отметил он. В 2025 г. компания получила около 202 млн руб. чистого убытка при выручке около 866 млн руб.
По оценкам руководителя отдела sell-side аналитики по акциям «Совкомбанка» Вячеслава Бердникова, 5Yes! стоит 600-800 млн руб. Это качественный актив: он растет и при этом прибылен, отметил эксперт. Velle, по его словам, вышел «Логике молока» 300-600 млн руб. По объему продаж бренд больше 5Yes!, но выручка стоит на месте, а бизнес убыточен, подчеркнул Бердников.
Для «Логики молока» растительные напитки – не новый рынок. Производитель представлен в сегменте под брендом Planto, а также располагает собственной производственной площадкой в Лабинске в Краснодарском крае.
Бурмистров заявил, что покупка 5Yes! выглядит более понятным приобретением с точки зрения возврата инвестиций. «Логика молока» получает прибыльный быстрорастущий бизнес, рецептуры, команду и отношения с клиентами, на формирование базы которых потребовались бы годы. Кроме того, производитель может расширить географию продаж. Покупка Velle интересна более широким ассортиментом, заметил Бурмистров. Потенциал сделки связан с увеличением продаж, повышением загрузки производственных мощностей, сокращением дублирующих расходов и работой с долгом.
В «Логике молока» «Ведомостям» объяснили, что приобретение этих активов – шаг к реализации стратегии до 2030 г., которая предполагает увеличение доли на рынке растительных продуктов, а также расширение присутствия в сегменте HoReCa. Бурмистров тоже заметил, что инвестиционный смысл приобретений 5Yes! и Velle состоит в том, чтобы быстрее нарастить присутствие в сегменте растительных продуктов, опираясь на действующую инфраструктуру группы, а также развести марки по ценовым сегментам и каналам.
«Мы видим большой потенциал на рынке продуктов на растительной основе. Такие продукты, появившись как альтернатива традиционной молочке, сейчас, по сути, занимают отдельную нишу, находят свое особое место на полке, в кофейнях и ресторанах, на столах россиян», – заметил генеральный директор «Логики молока» Якуб Закриев.
По итогам первого полугодия выручка «Логики молока» выросла на 3,5% год к году и составила 84,5 млрд руб. Совокупные продажи молочной продукции увеличились на 2,7%, достигнув рекордных 510 000 т. Компания заявила, что рассчитывает по итогам года преодолеть отметку в 1 млн т готовой продукции. Поставки за рубеж выросли на 6% в натуральном выражении, до 8300 т, и на 3% в денежном – до 1,7 млрд руб..