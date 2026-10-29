Зачем «Логика молока» купила бренды 5Yes! и Velle

В «Логике молока» «Ведомостям» объяснили, что приобретение этих активов – шаг к реализации стратегии до 2030 г., которая предполагает увеличение доли на рынке растительных продуктов, а также расширение присутствия в сегменте HoReCa. Бурмистров тоже заметил, что инвестиционный смысл приобретений 5Yes! и Velle состоит в том, чтобы быстрее нарастить присутствие в сегменте растительных продуктов, опираясь на действующую инфраструктуру группы, а также развести марки по ценовым сегментам и каналам.