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Главная / Политика /

Пашинян пригрозил не допустить оппозицию к возможным досрочным выборам

Анна Виноградова
ТАСС
ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил проведения досрочных парламентских выборов, если оппозиция откажется поддержать вынесение проекта новой конституции на референдум. При этом он заявил, что в случае проведения выборов нынешняя оппозиция не должна попасть в следующий состав парламента. Об этом премьер сообщил на брифинге 29 октября.

«Если и этот сценарий не сработает, значит, мы пойдем на внеочередные выборы при условии, что будет стопроцентная гарантия того, что нынешней парламентской оппозиции в следующем парламенте не будет», – заявил Пашинян.

Премьер пояснил, что власти намерены добиться поддержки конституционного референдума, в том числе с помощью общественного давления на оппозиционных депутатов. По его словам, правящая партия может организовать демонстрацию перед парламентом с требованием поддержать проведение всенародного голосования.

Вместе с тем Пашинян считает, что вероятность досрочных выборов снизилась после обсуждений в парламенте 28 октября. Он допустил, что власти смогут сформулировать предложение, от которого оппозиция не сможет отказаться. При этом премьер признал, что конкретного решения пока нет.

26 октября Пашинян заявил о необходимости формирования новой оппозиции, ориентированной на интересы государства. Он подчеркнул, что власти не должны участвовать в создании таких политических сил.

На парламентских выборах 7 июня партия Пашиняна «Гражданский договор» получила 64 из 105 мест в национальном собрании, сохранив большинство, но утратив конституционное. Оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения» получили 29 и 12 мандатов соответственно.

27 мая Пашинян обещал инициировать принятие новой конституции после парламентских выборов. Он называл реформу внутренним делом Армении.

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