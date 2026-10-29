Пашинян пригрозил не допустить оппозицию к возможным досрочным выборам

Вместе с тем Пашинян считает, что вероятность досрочных выборов снизилась после обсуждений в парламенте 28 октября. Он допустил, что власти смогут сформулировать предложение, от которого оппозиция не сможет отказаться. При этом премьер признал, что конкретного решения пока нет.