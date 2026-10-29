«Русгидро» изучает возможности сотрудничества еще с 20 странами Африки
«Русгидро» изучает возможности расширения сотрудничества в сфере гидроэнергетики более чем с 20 странами Африки. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании Сергей Мачехин на саммите «Россия – Африка».
Сейчас «Русгидро» работает в этом направлении с 11 государствами континента. По словам Мачехина, из более чем 100 подтвержденных источников наземного и подземного водоснабжения и водопользования только для семи действуют согласованные и ратифицированные международные соглашения. Это создает напряженность, в том числе на границах государств.
«Очень важно создавать правильную научную, методологическую и политическую основу для совместного использования водных ресурсов», – отметил Мачехин (цитата по ТАСС).
Одним из инструментов для этого он назвал водно-энергетическую дипломатию. Мачехин подчеркнул, что Россия и «Русгидро» обладают опытом работы в этой сфере, который может быть использован для развития партнерства с африканскими странами.
Форум «Россия – Африка» начался 28 октября. На мероприятие, которое продлится два дня, приглашены около 4000 российских и африканских предпринимателей из различных отраслей экономики.