«Русгидро» изучает возможности сотрудничества еще с 20 странами Африки

Сейчас «Русгидро» работает в этом направлении с 11 государствами континента. По словам Мачехина, из более чем 100 подтвержденных источников наземного и подземного водоснабжения и водопользования только для семи действуют согласованные и ратифицированные международные соглашения. Это создает напряженность, в том числе на границах государств.