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ЦБ предложил увеличить лимит платежа через СБП для бизнеса до 30 млн рублей

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России предложил увеличить предельную сумму одного платежа через Систему быстрых платежей (СБП) для бизнеса до 30 млн руб. Проект указания опубликован для общественного обсуждения, сообщили в регуляторе.

Изменения затронут не только расчеты между юридическими лицами, но и переводы физических и юридических лиц в бюджетную систему России.

В ЦБ считают, что повышение лимита позволит компаниям эффективнее организовывать операционную деятельность и ускорить оборачиваемость денежных средств. Кроме того, нововведение должно упростить и ускорить перечисление платежей в бюджет для граждан, бизнеса и Федерального казначейства.

Участники рынка могут направлять замечания и предложения к проекту документа до 12 ноября 2026 г. включительно, уточнили в Центробанке.

14 сентября Банк России сообщал о подобных планах. В проекте «Основные направления развития финансового рынка на 2027 г. и период 2028 и 2029 гг.» регулятор отдельно указал на планы изменить действующий порог для переводов B2B через СБП.

30 сентября ЦБ сообщил, что объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за полугодие составил 20,9 млрд руб. против 32 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Больше чем в два раза, до 7,4 млрд руб., снизились попытки обналичивания в банковском секторе. При этом объем аналогичных операций вне банковского сектора вырос на 4% и составил 8 млрд руб. Объем подозрительных операций с признаками вывода денег за рубеж также снизился на 35% до 5,5 млрд руб. ЦБ объясняет это кратным сокращением подозрительных переводов нерезидентам по основаниям оплаты товаров, якобы покупаемых у нерезидентов в России. Спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии формировался преимущественно в строительной отрасли (36%), сфере услуг (28%) и торговле (22%).

ЦБ РФ с 1 января 2026 г. существенно расширил список признаков мошеннических операций. К ним стали относиться переводы через СБП от 200 000 руб. с последующим перечислением третьему лицу в течение суток, а также попытка внесения наличных через банкомат с использованием цифровой карты. 

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