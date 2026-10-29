ЦБ предложил увеличить лимит платежа через СБП для бизнеса до 30 млн рублей
Банк России предложил увеличить предельную сумму одного платежа через Систему быстрых платежей (СБП) для бизнеса до 30 млн руб. Проект указания опубликован для общественного обсуждения, сообщили в регуляторе.
Изменения затронут не только расчеты между юридическими лицами, но и переводы физических и юридических лиц в бюджетную систему России.
В ЦБ считают, что повышение лимита позволит компаниям эффективнее организовывать операционную деятельность и ускорить оборачиваемость денежных средств. Кроме того, нововведение должно упростить и ускорить перечисление платежей в бюджет для граждан, бизнеса и Федерального казначейства.
Участники рынка могут направлять замечания и предложения к проекту документа до 12 ноября 2026 г. включительно, уточнили в Центробанке.
14 сентября Банк России сообщал о подобных планах. В проекте «Основные направления развития финансового рынка на 2027 г. и период 2028 и 2029 гг.» регулятор отдельно указал на планы изменить действующий порог для переводов B2B через СБП.
30 сентября ЦБ сообщил, что объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за полугодие составил 20,9 млрд руб. против 32 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Больше чем в два раза, до 7,4 млрд руб., снизились попытки обналичивания в банковском секторе. При этом объем аналогичных операций вне банковского сектора вырос на 4% и составил 8 млрд руб. Объем подозрительных операций с признаками вывода денег за рубеж также снизился на 35% до 5,5 млрд руб. ЦБ объясняет это кратным сокращением подозрительных переводов нерезидентам по основаниям оплаты товаров, якобы покупаемых у нерезидентов в России. Спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии формировался преимущественно в строительной отрасли (36%), сфере услуг (28%) и торговле (22%).
ЦБ РФ с 1 января 2026 г. существенно расширил список признаков мошеннических операций. К ним стали относиться переводы через СБП от 200 000 руб. с последующим перечислением третьему лицу в течение суток, а также попытка внесения наличных через банкомат с использованием цифровой карты.