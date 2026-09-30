ЦБ: объем подозрительных операций в первом полугодии сократился на 35%
Объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за полугодие составил 20,9 млрд руб. против 32 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Такие данные сообщил Банк России.
Больше чем в два раза, до 7,4 млрд руб., снизились попытки обналичивания в банковском секторе. При этом объем аналогичных операций вне банковского сектора вырос на 4% и составил 8 млрд руб.
Объем подозрительных операций с признаками вывода денег за рубеж также снизился на 35%, до 5,5 млрд руб. ЦБ объясняет это кратным сокращением подозрительных переводов нерезидентам по основаниям оплаты товаров, якобы покупаемых у нерезидентов в России.
Спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии формировался преимущественно в строительной отрасли (36%), сфере услуг (28%) и торговле (22%).
Регулятор рассказал, что уменьшению подозрительных операций способствует созданная в 2022 г. платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), сведения из которой используются в процедурах противолегализационного контроля. За время работы платформы кредитные организации ограничили операции по счетам около 190 000 недобросовестных субъектов.
ЦБ РФ с 1 января 2026 г. существенно расширил список признаков мошеннических операций. К ним относиться переводы через СБП от 200 000 руб. с последующим перечислением третьему лицу в течение суток, а также попытка внесения наличных через банкомат с использованием цифровой карты. Признаками также стали смена номера телефона для авторизации менее чем за 48 часов до перевода, использование нетипичного ПО или провайдера связи при входе в онлайн-банк, а также совпадение данных получателя цифрового рубля с реестром переводов без согласия клиента.