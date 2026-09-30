ЦБ: объем подозрительных операций в первом полугодии сократился на 35%

ЦБ РФ с 1 января 2026 г. существенно расширил список признаков мошеннических операций. К ним относиться переводы через СБП от 200 000 руб. с последующим перечислением третьему лицу в течение суток, а также попытка внесения наличных через банкомат с использованием цифровой карты. Признаками также стали смена номера телефона для авторизации менее чем за 48 часов до перевода, использование нетипичного ПО или провайдера связи при входе в онлайн-банк, а также совпадение данных получателя цифрового рубля с реестром переводов без согласия клиента.