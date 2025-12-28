ЦБ расширил список признаков мошеннических операций

В ноябре ЦБ назвал крупные переводы самому себе по СБП признаком действия мошенников. При этом действительно подозрительной будет считаться ситуация, когда после такого перевода россиянин попытается перевести средства другому человеку, которому не отправлял их в течение полугода и более.