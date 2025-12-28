Газета
ЦБ расширил список признаков мошеннических операций

ЦБ РФ с 1 января 2026 г. существенно расширяет список признаков мошеннических операций. Согласно новым правилам, к ним будут относиться переводы через СБП от 200 000 руб. с последующим перечислением третьему лицу в течение суток, а также попытка внесения наличных через банкомат с использованием цифровой карты, сообщают «РИА Новости».

Признаками также станут смена номера телефона для авторизации менее чем за 48 часов до перевода, использование нетипичного ПО или провайдера связи при входе в онлайн-банк, а также совпадение данных получателя цифрового рубля с реестром переводов без согласия клиента.

В ноябре ЦБ назвал крупные переводы самому себе по СБП признаком действия мошенников. При этом действительно подозрительной будет считаться ситуация, когда после такого перевода россиянин попытается перевести средства другому человеку, которому не отправлял их в течение полугода и более.

