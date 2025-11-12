ЦБ назвал крупные переводы самому себе по СБП признаком действия мошенников

При этом действительно подозрительной будет считаться ситуация, когда после такого перевода россиянин попытается перевести средства другому человеку, которому не отправлял их в течение полугода и более. По словам Уварова, свыше одного года прошло после того, как число признаков операций злоумышленников выросло с трех до шести.