Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ назвал крупные переводы самому себе по СБП признаком действия мошенников

Ведомости

Крупные переводы в другой банк по СБП самому себе включат в обновленный перечень признаков действия мошенников, так как среди аферистов участились подобные просьбы в отношении жертв, рассказал «РИА Новости» директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ», – отметил он.

При этом действительно подозрительной будет считаться ситуация, когда после такого перевода россиянин попытается перевести средства другому человеку, которому не отправлял их в течение полугода и более. По словам Уварова, свыше одного года прошло после того, как число признаков операций злоумышленников выросло с трех до шести.

Представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) говорил «Ведомостям», что с 1 ноября 2025 г. была внедрена возможность межбанковского поощрения в сервисе «Добрая воля» – через него банки могут на добровольной основе возвращать средства гражданам, пострадавшим от мошенников. Вернувшая деньги организация сможет получать вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции, но не более 5000 руб. за одну операцию.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь