ЦБ назвал крупные переводы самому себе по СБП признаком действия мошенников
Крупные переводы в другой банк по СБП самому себе включат в обновленный перечень признаков действия мошенников, так как среди аферистов участились подобные просьбы в отношении жертв, рассказал «РИА Новости» директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ», – отметил он.
При этом действительно подозрительной будет считаться ситуация, когда после такого перевода россиянин попытается перевести средства другому человеку, которому не отправлял их в течение полугода и более. По словам Уварова, свыше одного года прошло после того, как число признаков операций злоумышленников выросло с трех до шести.
Представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) говорил «Ведомостям», что с 1 ноября 2025 г. была внедрена возможность межбанковского поощрения в сервисе «Добрая воля» – через него банки могут на добровольной основе возвращать средства гражданам, пострадавшим от мошенников. Вернувшая деньги организация сможет получать вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции, но не более 5000 руб. за одну операцию.