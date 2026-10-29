Новак заявил о ведущей роли России в формировании энергетических систем Африки
Россия занимает ведущую роль в формировании энергетических систем в странах Африки. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС «Вести».
«Это в целом даже формирование энергетических схем в этих странах, поскольку Россия здесь занимает ведущую роль», – сказал Новак.
29 октября министр транспорта РФ Дмитрий Ядров заявил, что Россия намерена развивать транспортное сотрудничество со странами Африки. По его словам, Россия и африканские государства последовательно укрепляют транспортные связи, открывают новые маршруты, расширяют деловые контакты и запускают совместные образовательные и научные проекты.
На саммите «Россия – Африка» президент РФ Владимир Путин заявил, что участие представителей большинства африканских стран в саммите говорит о заинтересованности континента в развитии связей с Москвой. По его словам, это подтверждает стремление сторон укреплять сотрудничество.