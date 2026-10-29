Главное из выступления Путина на саммите «Россия – Африка»Российский бизнес заинтересован в переносе производств на континент
- Крепкие отношения России и Африки
- Торговля и перенос производств в Африку
- Сотрудничество в технологиях и образовании
Президент России Владимир Путин 29 октября выступил на пленарном заседании саммита «Россия – Африка». В ходе мероприятия он отметил рост товарооборота между Москвой и африканскими странами, а также назвал РФ и Африку естественными союзниками в построении более справедливого миропорядка. Также президент отметил, что российские компании ведут со странами Африки равноправный бизнес, а не выкачивают из них ресурсы в духе колониализма. «Ведомости» собрали главное из заявлений российского лидера.
Форум «Россия – Африка» открылся 28 октября. В мероприятии, которое продлится в течение двух дней, участвуют около 4000 предпринимателей из России и африканских государств, представляющих разные отрасли экономики.
Крепкие отношения России и Африки
В ходе пленарного заседания Путин заявил, что участие представителей большинства африканских стран в саммите «Россия – Африка» говорит о заинтересованности континента в развитии связей с Москвой. По его словам, это подтверждает стремление сторон укреплять сотрудничество.
Также Путин назвал Россию и африканские страны естественными партнерами в формировании многополярного миропорядка, который опирается на международное право и принципы ООН.
По словам главы государства, Москву и страны Африки связывают крепкие дружеские отношения. Он подчеркнул, что стороны выступают за мироустройство без диктата и двойных стандартов.
Кроме того, Путин заявил, что российские компании выстраивают отношения с африканскими партнерами на принципах равенства и взаимного уважения, в отличие от колониальной модели эксплуатации ресурсов. Российский бизнес не только получает прибыль от работы в африканских странах, но и направляет средства на развитие их экономики, указал президент.
Российский лидер подчеркнул, что Москва заинтересована в укреплении независимости африканских государств, развитии их экономики и социальной сферы. Он отметил, что Россия исторически поддерживала народы континента в борьбе с колониализмом. По словам Путина, Москва помогала африканским странам отстаивать свободу и независимость, а также право самостоятельно определять политический и социально-экономический курс.
Торговля и перенос производств в Африку
Россия стабильно поставляет на африканский рынок продовольствие и сельскохозяйственную продукцию, тем самым внося существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности стран континента, сообщил президент РФ. Также он заявил, что РФ с начала 2026 г. поставила в африканские страны более 2,2 млн т минеральных удобрений. За весь прошлый год объем поставок составил около 1,5 млн т, добавил Путин.
Кроме того, глава государства отметил, что доля рубля в российско-африканских коммерческих операциях уже составляет до 85%. По его словам, это помогает снизить влияние внешних факторов на экономические связи сторон. Также в 2025 г. объем торговли между Россией и африканскими странами увеличился в полтора раза, достигнув $27 млрд.
«С нашего предыдущего саммита этот показатель увеличился в полтора раза. Динамика хорошая, но истинный потенциал нашего взаимодействия, конечно, значительно больше», – сказал он.
Во время выступления президент России заявил о заинтересованности Москвы в размещении части производственных мощностей в африканских странах.
«Это полностью соответствует интересам России, особенно в условиях сегодняшнего дня, когда к российской экономике, к российским предприятиям применяются многочисленные санкции», – подчеркнул он.
Также Путин отметил расширение дипломатическое присутствия РФ в Африке. C 2023 г. на континенте начали работать восемь новых российских посольств, сообщил президент. Кроме того, Москва развивает сеть торговых представительств.
«Пока таковых только шесть, но их деятельность охватывает 16 африканских стран», – сказал российский лидер.
Также глава государства поддержал намерение Ботсваны, Сейшельских Островов и Того открыть дипломатические представительства в Москве.
Сотрудничество в технологиях и образовании
На заседании Путин заявил о развитии сотрудничества России и африканских стран в сфере образования. В российских университетах сейчас обучаются около 40 000 студентов из Африки, а за все время российские вузы окончили более 300 000 граждан континента, уточнил глава государства.
Он сообщил, что образовательное партнерство включает не только подготовку специалистов. В африканских странах также открываются филиалы ведущих российских университетов и центры открытого обучения, которые помогают распространять русский язык и знакомить местных жителей с российской культурой.
Помимо этого Россия содействует африканским государствам во внедрении современных цифровых решений. По словам Путина, при участии российского бизнеса на континенте реализуются проекты по использованию отечественных цифровых сервисов.
«По итогам нашего саммита мы утвердим декларацию о российско-африканском партнерстве по использованию искусственного интеллекта», – подчеркнул глава государства.