Главное из выступления Путина на саммите «Россия – Африка»

Президент России Владимир Путин 29 октября выступил на пленарном заседании саммита «Россия – Африка». В ходе мероприятия он отметил рост товарооборота между Москвой и африканскими странами, а также назвал РФ и Африку естественными союзниками в построении более справедливого миропорядка. Также президент отметил, что российские компании ведут со странами Африки равноправный бизнес, а не выкачивают из них ресурсы в духе колониализма. «Ведомости» собрали главное из заявлений российского лидера.